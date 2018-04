Encontrado morto, DJ Avicii tocou mais de 1 bilhão de vezes no Spotify

O irmão mais velho do DJ sueco Avicii, David Bergling, chegou em Omã na noite de sexta (20), segundo o site TMZ. Ele está na capital do país do Oriente Médio, Mascate, em busca de resposta sobre a causa da morte do artista, cujo corpo foi encontrado na suíte do resort onde estava hospedado. Por enquanto, sabe-se que o rapaz de 28 anos sofria de pancreatite aguda, possivelmente causada pelo consume excessivo de álcool. Ele encontrava-se no local de férias com amigos.

Nascido Tim Bergling em Estocolmo, Avicii era um dos principais expoentes do estilo de música eletrônica denominado EDM (Eletronic Dance Music), versão mais pop de house. Ele ganhou projeção mundial em 2001 com o hit Levels. Avicii foi indicado ao Grammy de 2012 e 2013 na categoria de melhor álbum dançante.

Suas músicas mais conhecidas são Wake Me Up e Hey Brother, grandes responsáveis por fazer suas produções serem executadas mais de 1 bilhão de vezes no Spotify. Em 2015, a revista Forbes apontou o suco como um dos DJs mais bem pagos no mundo: ele faturou 19 milhões de dólares naquele ano.

Em 2016, ele chegou a anunciar que deixaria de fazer shows, que tinha outros interesses em sua música além da música e que não se pautava por questões materiais. Em 2017, no entanto, ele lançou um novo EP — mas não chegou a fazer nenhum show. Um perfil sobre o fenômeno do EDM, publicado pela revista GQ, mostra uma vida pautada pela tríada agenda lotada+bebida+ansiedade. Tim Bergling foi descoberto pela plataforma de música MySpace pelo produtor holandês Laidback Luke. O nome artístico veio do termo budista para “inferno” (avīci).