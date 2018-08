Dissidentes das Farc fazem três atentados antes da posse de Duque

Horas antes da posse do novo presidente da colombiano, Iván Duque, nesta terça-feira (7), dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) realizaram três ataques no estado de Cauca, no sudoeste do país. Um policial foi morto e cinco pessoas ficaram feridas.

Os ataques se deram no contexto de incerteza sobre como Duque lidará com o acordo de paz firmado por seu antecessor, Juan Manuel Santos, com as Farc em 2016. Duque é apoiado pelo senador Álvaro Uribe, ex-presidente da Colômbia avesso ao acordo, e foi eleito com o voto dos colombianos contrariados com o baixo grau de punição dos ex-guerrilheiros e com os direitos políticos de seus integrantes se organizarem em partidos e concorrerem em eleições.

Duque ainda não esclareceu se vai derrubar, manter ou alterar os termos do acordo. Antigo reduto das Farc, Cauca é um dos estados colombianos mais afetados pelas ações de militantes que se recusaram a entregar as armas e que continuam a alimentar a violência.

Segundo o governador do departamento do Cauca, Óscar Rodrigo Campo, os atentados “aparentemente foram obra da dissidência das Farc, a serviço do narcotráfico, segundo o diálogo que tivemos com Exército e a polícia”.

No município de Padilla, a explosão de uma motocicleta nas proximidades da delegacia provocou a morte del Edier Burbano, comandante da polícia local. Três outras pessoas ficaram feridas. O atentado ocorreu às 21h40 de segunda-feira. Burbano e os três feridos haviam encontrado uma motocicleta abandonada atrás da delegacia. Quando a movimentaram, a moto explodiu.

“O povo está consternado porque aqui estas coisas nunca aconteceram. A comunidade foi para o hospital para verificar o estado de saúde dos policiais”, afirmou o prefeito, Víctor Hugo Vidal.

No segundo atentado, homens encapuzados lançaram bombas contra a delegacia do município de Suárez, deixando um ferido. Outra motocicleta explodiu na cidade de Santander de Quilichao no momento em que patrulha da polícia passava por perto. Não houve vítimas.

