Deputados trocam chutes e socos em sessão no Congresso boliviano; vídeo

Parlamentares do partido governista e da oposição na Bolívia trocaram chutes, socos e puxões de cabelo em sessão pública do Parlamento nessa terça-feira, 24. O incidente ocorreu durante a apresentação do relatório do ministro do Interior (Casa Civil, no Brasil), do governo de Luis Arce.

O ministro Eduardo Del Castillo havia sido convocado ao Parlamento para esclarecer sobre a prisão, em dezembro do ano passado, do governador da região de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, principal figura de oposição do país. Defendendo a legalidade da prisão, Del Castillo criticou o Creemos, partido de Camacho, descrevendo seus membros como “grupos radicais, ladrões violentos, que vieram roubar as carteiras do povo boliviano”.

🤦🏻♂️ Escándalo en el Parlamento de Bolivia: oficialistas y opositores se agarraron a golpes en plena sesión 🇧🇴#Parlamento #Bolivia #Política pic.twitter.com/DbgcT8vioS — DNewsOK (@DNewsOK) May 24, 2023

Em meio à exposição do ministro, um grupo de deputados da oposição exibiu cartazes com mensagens que diziam: “Com presos políticos não há democracia”, ou uma foto de Del Castillo com a legenda “Ministro do Terror”.

O presidente do Congresso, David Choquehuanca – também vice do presidente Arce –, anunciou que convocará os blocos políticos para evitar que esses incidentes voltem a acontecer.

O incidente marca mais um episódio de polarização na Bolívia, onde a oposição afirma que existem ao menos 180 presos políticos. Eles teria sido acusados ​​pelo governo de esquerda de apoiar um suposto golpe contra o ex-presidente Evo Morales, em 2019, e de ter apoiado sua sucessora, a direitista Jeanine Áñez, também presa.