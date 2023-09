Depois de enchentes, tornados devastam duas cidades no leste da China

Dois tornados em um intervalo de poucas horas devastaram partes das cidades de Suqian e Yancheng, ambas na província chinesa de Jiangsu, na terça-feira, 19. Ao menos dez pessoas morreram e outras quatro ficaram gravemente feridas no evento climático extremo mais recente a atingir o país, que nos últimos meses tem lutado contra enchentes e ondas de calor.

O primeiro tornado, que atingiu Suqian, destruiu cerca de 140 casas, além de plantações, e mais de 400 pessoas tiveram que ser realocadas, segundo a emissora estatal chinesa CCTV. O segundo, em Yancheng, a cerca de 190 quilômetros, foi mais forte, mas deixou menos destruição. Cerca de 130 pessoas foram realocadas depois de terem suas casas destruídas.

Update: The tornado disaster on Tuesday in Suqian, East China's Jiangsu Province, has resulted in 5 deaths and 4 severe injuries as of Wednesday. Preliminary statistics indicate that the strong tornado affected 5,512 people, with 1,646 households sustaining moderate damage. pic.twitter.com/OBdo2JkMiW — Global Times (@globaltimesnews) September 20, 2023

Vídeos publicados nas redes sociais mostram carros que foram jogados de um lado para o outro e destroços girando no ar acima de um prédio de vários andares.

Tornados não são comuns em meados de setembro em Jiangsu, mas raros tornados aconteceram devido às recentes temperaturas mais altas que trouxeram fortes condições climáticas, informou a mídia estatal Beijing Youth Daily, citando especialistas meteorológicos.

A #tornado in Nancai township in Suqian, East China's Jiangsu Province on Tuesday caused one death, three injuries, and damage to 52 houses, according to China Central Television. (Video: CNR) https://t.co/R3K6axMyNd pic.twitter.com/wbjy41T877 — Global Times (@globaltimesnews) September 19, 2023

+ China debaixo d’água: Tempestades pós-tufão cancelam centenas de voos

No começo do mês, tempestades alagaram regiões ao sul da China e provocaram o cancelamento de centenas de voos nesta quinta-feira, 7. Em reflexo ao tufão Haikui, que atingiu o continente asiático, as fortes chuvas também causaram a retirada de mais de 350 pessoas na cidade de Tangxi, na província de Guangdong, uma das mais ricas do país.

A chuva quebrou recordes de 12 anos na capital da província de Fuzhou, informaram autoridades meteorológicas. Mais de 36 mil pessoas foram retiradas de suas casas na região, que sofre com quedas de energia e com problemas nas linhas de comunicação. A intensidade das chuvas levou, ainda, à emissão de alertas de que 49 reservatórios haviam excedido seus limites.

