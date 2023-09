China debaixo d’água: Tempestades pós-tufão cancelam centenas de voos

Pelo terceiro dia, tempestades alagaram regiões ao sul da China e provocaram o cancelamento de centenas de voos nesta quinta-feira, 7. Em reflexo ao tufão Haikui, que atingiu o continente asiático na terça-feira, as fortes chuvas também causaram a retirada de mais de 350 pessoas na cidade de Tangxi, na província de Guangdong, uma das mais ricas do país.

Em Guangzhou, capital da província, o Aeroporto de Baiyun, um dos principais do país, cancelou 316 voos e atrasou outros 271, enquanto os aeroportos Baoan de Shenzhen e Jinwan de Zhuhai, juntos, interromperam 267 voos, de acordo com o aplicativo de rastreamento Flight Master. Ao todo, a mídia estatal estima que as perdas econômicas na costa atingiram a marca de 690,81 milhões de dólares (mais de 3,4 bilhões de reais).

Typhoon Haikui made landfall in China's Fujian province, forcing the evacuation of some 114,400 people. pic.twitter.com/eXBZ9Kq7ov — DW News (@dwnews) September 5, 2023

A Administração Meteorológica da China previu tempestades no centro e leste de Guangdong, no sul de Jiangxi e de Hunan, nas áreas do nordeste da região de Guangxi e na parte central da ilha de Hainan. Acredita-se, contudo, que a costa norte e sudeste da Guangdong seja a mais atingida.

A chuva quebrou recordes de 12 anos na capital da província de Fuzhou, informaram autoridades meteorológicas na quarta-feira. Mais de 36 mil pessoas foram retiradas de suas casas na região, que sofre com quedas de energia e com problemas nas linhas de comunicação. A intensidade das chuvas levou, ainda, à emissão de alertas de que 49 reservatórios haviam excedido seus limites.

Residents rescued from gushing floodwaters after weakened Typhoon Haikui made landfall in China. Read more: https://t.co/O3LTXeC0uq pic.twitter.com/Mn1DFnvlJ6 — Sky News (@SkyNews) September 5, 2023

Apesar da previsão de trégua dos ventos e das tempestades em Guangdong nos próximos dias, a província de Fujian, no sudeste, enfrentará novamente os efeitos implacáveis do fenômeno, uma vez que 10 mil hectares de plantações já foram destruídos no local. As tempestades deverão continuar em Guangxi, antes de se perderem a força no domingo, esperam os especialistas. Torrentes montanhosas e desastres geológicos nas cidades de Guilin, Laibin, Guigang e Wuzhou também foram previstos.