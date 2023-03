Delegação brasileira vai à Venezuela para ‘encontro secreto’ com Maduro

Capitaneada pelo ex-chanceler Celso Amorim, assessor especial da Presidência, uma pequena delegação brasileira chegou a Caracas na quarta-feira, 8, para um encontro com o líder da Venezuela, Nicolás Maduro. Apesar de canais oficiais do Planalto ou do Itamaraty não terem divulgado, uma menção à reunião foi publicada na conta oficial de Maduro no Twitter.

“Tive um agradável encontro com a Delegação da República Federativa do Brasil, chefiada por Celso Amorim. Estamos empenhados em renovar nossos mecanismos de união e solidariedade que garantam o crescimento e o bem-estar da Venezuela e do Brasil”, escreveu o líder venezuelano.

Os temas da reunião, no entanto, não foram divulgados.

Sostuve un grato encuentro con la Delegación de la República Federativa de Brasil, encabezada por Celso Amorim. Estamos comprometidos con renovar nuestros mecanismos de unión y solidaridad que garanticen el crecimiento y bienestar de Venezuela y Brasil. pic.twitter.com/29M0AOClXF — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 9, 2023

Pouco antes de sua posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma carta ao líder venezuelano dizendo que gostaria de estreitar a relação com Caracas logo no início de seu mandato. Os dois líderes iriam se encontrar durante viagem de Lula a Buenos Aires, mas a reunião foi cancelada por um suposto complô de agressões contra autoridades de Caracas.

A posição do governo em relação à Venezuela vem sendo reforçada pelo ministro das Relações Exteriores. Em entrevista às Páginas Amarelas de VEJA, em fevereiro, Mauro Vieira afirmou que não há como deixar de conversar com Caracas.

“A Venezuela não só é um país vital por deter as maiores reservas de petróleo do mundo, como tem uma fronteira de 2 000 quilômetros com o Brasil, na delicada região da Amazônia”, disse. “Precisamos considerar nossos interesses. Podemos fazer críticas, mas não vamos fechar embaixadas”.