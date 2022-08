De saída da ONU, Bachelet critica postura de Bolsonaro contra Judiciário

Em última entrevista como alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet criticou nesta quinta-feira, 25, ataques reiterados do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas e ao Judiciário.

Questionada sobre a situação no Brasil, a ex-presidente chilena disse que “que me parece mais preocupante é que o presidente peça a seus simpatizantes que protestem contra as instituições judiciais”.

“Podemos não concordar com decisões tomadas pelos outros Poderes e afirmar isto se for necessário, mas é preciso respeitá-los”, continuou durante entrevista à imprensa em Genebra. “Não podemos fazer coisas que possam aumentar a violência ou o ódio contra as instituições democráticas, que devem ser respeitadas e reforçadas. Não devemos tentar miná-las com discursos políticos.”

Segundo ela, o Alto Comissariado também está monitorando e analisando os discursos de ódio presentes durante o processo eleitoral no Brasil.

Durante resposta, a chefe de direitos humanos da ONU também relembrou o caso do assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, pelo policial bolsonarista Jorge Guranho, em julho.