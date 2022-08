Bolsonaro compara secretária de Direitos Humanos da ONU a ditadores

Jair Bolsonaro comparou a ex-presidente do Chile e atual secretária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, a ditadores como o cubano Fidel Castro e o norte-coreano Kim Jong-un.

Durante entrevista ao blogueiro Rica Perrone neste sábado, 13, o presidente voltou a minimizar o apoio da sociedade civil ao manifesto em favor da democracia e eleições livres no Brasil elaborado pela faculdade de Direito da USP e que já tem cerca de um milhão de assinaturas.

Na intenção de atacar Lula e destacar a relação de seus governos com lideranças de esquerda na América Latina e no mundo, Bolsonaro colocou em um mesmo balaio ditadores autocratas e presidentes democraticamente eleitos, como a própria Bachelet, o ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo, e o ex-presidente do Uruguai, José Mujica.

“Você não nega o amor da esquerda por ditaduras no mundo todo. O cara assina uma carta pela democracia, mas sempre foi amigo do (Hugo) Chavez, de (Nicolás Maduro), de Fidel Castro, de Evo Morales, de (José) Mujica, de (Fernando) Lugo, de (Michelle) Bachelet, de Kim Jong-un. Não dá para ser ‘diferentão’. Ninguém vai acreditar”, disse.