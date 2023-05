De canecas a livros: produtos sobre coroação tomam conta do Reino Unido

Marcada para o próximo sábado, 6, a coroação do rei Charles III levou à venda dos mais diversos produtos comemorativos pelo Reino Unido. Em fevereiro deste ano, o Palácio de Buckingham afrouxou as regras e deu o sinal verde para o uso de imagens, brasões e insígnias oficiais em artigos comerciais que façam referência à festividade.

As mercadorias criadas para eventos da monarquia fazem parte de uma antiga tradição local. Segundo o fundador do Museu das Marcas de Londres, Robert Opie, elas são produzidas há centenas de anos na Grã-Bretanha. Um frasco de 1830 que celebra a rainha Vitória e uma cerveja em lata produzida para a coroação do rei George VI há mais de oito décadas fizeram parte, inclusive, de uma exposição sobre 200 anos de lembranças reais, realizada para o jubileu de platina da rainha Elizabeth, no ano passado.

O cirurgião do Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha, Imran Haq, é um dos entusiastas da realeza britânica que poderá integrar futuras exibições. Após a morte da rainha Elizabeth II, no ano passado, o médico decidiu homenagear a ascensão ao trono do rei Charles III na estampa das caixas do cereal “Flocos de Coroação”, que tem sido vendida com um quebra-cabeças e uma máscara do rosto do monarca na parte de trás da embalagem. Recheada com flocos de milho da rede de supermercados Lidl, a edição especial custou duas a três horas por noite de trabalho no design.

Haq não é o único a lucrar com produtos voltados para a comemoração. A enfermeira aposentada Janet Crinion, que mora na Irlanda do Norte, passou a vender uma versão em miniatura de tricô do rei Charles feita para bules de chá. O sucesso nas vendas, no entanto, não se compara com a carta de agradecimento que recebeu da rainha Elizabeth, ainda em 1977, depois de enviar para a monarca um artigo de tricô criado para o Jubileu de Prata.

A proprietária de uma linha de cerâmica inglesa, Emma Bridgewater, produz regulares linhas de mercadorias com temas reais desde 1984. Para a coroação do rei Charles, a empreendedora fabricou uma ampla coleção especial de canecas, panos de prato e pratos. Ela disse, ainda, que lembranças sobre a monarquia tomavam as ruas de Londres “alguns dias antes do evento em si”.

Além de artigos de decoração, um novo livro infantil sobre a vida do rei foi publicado neste mês. O editor associado da livraria londrina Frances Lincoln Children’s Books, Peter Marley, afirmou que o sucesso da obra apresenta indícios de que pode ser tão popular quanto a que retrata a história da sua mãe, divulgada em 2022. A nova edição, no entanto, não foi oficialmente autorizada pelo Palácio de Buckingham e, por isso, toma cuidados extras.

“A coroa que Charles está segurando, por exemplo, é uma interpretação de como sua coroa pode parecer”, informou Marley ao jornal americano The New York Times.

Apesar da permissão concedida pela Coroa, o número de artigos comercializados parece ser inferior quando comparado aos de outros eventos da realeza, como os do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle em 2018. Uma das razões apresentadas é a de que a coroação do rei Charles será menos extravagante do que as anteriores, com o percurso da procissão do evento até a Abadia de Westminster encurtado de oito para um quilômetro. O número de convidados também foi reduzido: a lista do novo monarca conta com 2.000 convidados, enquanto a de sua mãe incluía 8.000 pessoas.

