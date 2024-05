Datas: Paul Parkman, Toni Venturi, Dabney Coleman e Frank Ifield

No início dos anos 1960, a rubéola era considerada uma doença viral inofensiva, embora fosse altamente contagiosa. Não se dava muita atenção às manchas vermelhas associadas a sintomas de gripe ou resfriado. Não demorou, contudo, para que fossem detectados os riscos na gravidez, atalho para a malformação do feto. O desenvolvimento de uma vacina se tornou compulsório. A equipe de Paul Parkman, que trabalhava para o corpo médico do Exército dos Estados Unidos, dedicou-se então à empreitada. De mãos dadas com um grupo de Harvard, chegaram enfim ao imunizante tão sonhado. “Poucas pessoas estão entre as que fizeram avançar de modo tão direto o bem-estar da humanidade, ao salvar vidas e levar esperança ao mundo”, disse o presidente americano Lyndon Johnson, em 1966, a respeito da iniciativa de Parkman. Ele morreu em 7 de maio, aos 91 anos. Em muitos países do mundo, com ampla cobertura vacinal, inclusive o Brasil, a rubéola é enfermidade erradicada.

O cinema como movimento

O cineasta paulistano Toni Venturi dedicava-se com igual empenho aos filmes que dirigia e ao ativismo político na defesa de sua categoria — nos anos 2000, como presidente da Associação Paulista de Cineastas, teve papel crucial na luta por melhores salários, por mais verba para as produções e por respeito. Zelava também pela minúcia em um novo capítulo de discussões — a remuneração, por audiência, das obras exibidas nos canais de streaming. Como diretor, fez os aplaudidos Latitude Zero (2002), Cabra-Cega (2005) e A Comédia Divina (2017). Ele morreu no dia 18, depois de passar mal em uma praia do Litoral Norte de São Paulo.

O vilão de plantão

Era preciso um ator convincente em Hollywood para o papel de vilão com pinta de gente boa? Bastava chamar Dabney Coleman. Ele foi o mandachuva turrão que Jane Fonda, Lily Tomlin e Dolly Parton queriam matar em Como Eliminar seu Chefe (1980), o diretor de televisão safado de Tootsie (1982) e o pai mulherengo de Tom Hanks em Mensagem para Você (1998). Coleman morreu em 16 de maio, aos 92 anos.

A vida antes dos Beatles

Pode não parecer, não é o que a história da música pop costuma apresentar, mas houve vida antes dos Beatles — antes de o quarteto de Liverpool vir ao mundo, com o sucesso bobinho de Love Me Do, de 1963, e I Wanna Hold Your Hand, de 1964. Convém ir ao Spotify para ouvir as canções ao estilo country do australiano radicado em Londres Frank Ifield: I Remember You, Lovesick Blues e Wayward Wind. Antes dele, apenas Elvis Presley tinha alcançado o topo das paradas de sucesso britânicas com três trabalhos consecutivos. E então vieram John, Paul, George e Ringo. Antes da explosão universal, da beatlemania, eles chegaram a abrir um show de Ifield — sem um centavo sequer de pagamento. Ele morreu em 18 de maio, aos 86 anos, em Sydney, na Austrália.

