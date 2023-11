Dada como morta, idosa é uma das libertadas após acordo Israel-Hamas

Anunciada como morta pela Jihad Islâmica, a israelense Hanna Katzir, de 77 anos, é uma das pessoas que foram libertadas pelo Hamas na última sexta-feira, 24.

A idosa e o filho adulto de 47 anos, Elad, foram capturados durante o ataque surpresa em 7 de outubro. O marido de Hanna, Avraham Rami Katzir, morreu no atentado.

O grupo terrorista Jihad Islâmica afirmou nos últimos dias, sem apresentar provas, que a idosa havia morrido no cativeiro.

Na sexta-feira, foram libertados os primeiros reféns do grupo militante palestino. Eles chegaram a Israel e foram submetidos a uma avaliação médica inicial, de acordo com um comunicado do governo israelense, e depois encaminhados a hospitais.

Depois de libertar 24 reféns na sexta-feira, 24, Israel afirma que recebeu uma segunda lista com o nome de 13 pessoas que poderão sair da Faixa de Gaza ainda neste sábado, 25.

