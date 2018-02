Cyril Ramaphosa é eleito presidente da África do Sul

Cyril Ramaphosa foi eleito presidente da África do Sul pelo Parlamento nesta quinta-feira, depois que Jacob Zuma renunciou ao cargo cumprindo ordem do partido governista Congresso Nacional Africano (CNA) para por fim a seus nove anos no poder.

Em um discurso de 30 minutos, Zuma anunciou sua renúncia, mas não sem antes expressar sua insatisfação e discordância. Ele sofria pressão da oposição e de seu próprio partido para renunciar em razão de sua impopularidade — em parte explicada pela crise econômica vivida pelo país, mas também ligada a acusações não comprovadas de corrupção.

“Isso é muito injusto”, afirmou durante o discurso. “Ninguém nunca deu as razões [para isso]. Ninguém está dizendo o que foi que eu fiz”, disse.

Ramaphosa, de 65 anos, foi eleito sem oposição como o sucessor permanente de Zuma pelo parlamento e declarado devidamente eleito pelo juiz sul-africano Mogoeng Mogoeng. Segundo ele, seu foco acabar com a corrupção e revitalizar o crescimento econômico do país. A posse deve acontecer na sexta-feira.

(Com Reuters)