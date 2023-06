‘Cursos de sorriso’ crescem no Japão após suspensão de uso de máscaras

O governo do Japão suspendeu a orientação para o uso de máscara na segunda-feira, 5. Após três anos da pandemia do Covid-19, no entanto, algumas pessoas ainda sentem a necessidade de praticar seus sorrisos e expressões antes de pararem de usar a proteção facial, o que levou empresários a prepararem cursos para ensinar os japoneses a voltarem a sorrir.

Em Yokohama, um dia antes de uma revisão das diretrizes de uso de máscaras, cerca de 20 pessoas se reuniram para uma sessão do treinamento. Após se alongarem e aliviarem a tensão, a instrutora pediu para que os participantes se olharem no espelho enquanto flexionavam partes de seus rostos para formar um sorriso.

A responsável pelas aulas, Keiko Kawano, é uma personalidade do rádio que se tornou empresária e administra duas empresas ligadas a “educação do sorriso”. Ela enfatiza a importância de egao, japonês para “rosto sorridente”, e os resultados positivos, tanto na mentalidade quanto na aparência.

“Um sorriso só é um sorriso se for transmitido”, disse Kawano aos seus alunos, segundo o jornal Japan Times. “Mesmo que você esteja pensando em sorrir ou que esteja feliz, se não tiver expressão, não vai alcançar o público”.

Apesar dos treinamentos, que duram cerca de 45 minutos, alguns ainda têm dificuldade em sorrir da forma desejada.

“Acho que há um pouco de medo e timidez com o movimento de tirar as máscaras”, disse Kyoko Miyamoto, de 74 anos, após o treinamento, ao Japan Times. “Além disso, as pessoas usam máscaras há tanto tempo que podem até ter esquecido como eram os rostos de seus amigos e, às vezes, quando você vê alguém e eles tiram as máscaras depois de um tempo, a metade inferior é tão inesperada”.

A professora afirmou que já ministrou as aulas para mais de 4 mil pessoas. Além disso, ela ajudou mais de 700 pessoas a se tornarem “especialistas em sorrisos” certificadas, com uma rede de treinadores aumentando para 20 profissionais.

O negócios dos sorrisos no Japão começou a ganhar força depois que as orientações de uso de máscaras começaram a mudar em maio do ano passado. Miho Kitano, outra treinadora de sorrisos e veterana da indústria há 20 anos, viu os pedidos de treinamento aumentarem exponencialmente entre novembro e janeiro passado.

“Ouvi pessoas que dizem que, mesmo que consigam tirar a máscara, não querem mostrar a metade inferior do rosto ou que não sabem mais sorrir”, disse Kitano . “Alguns dizem que veem mais rugas ao redor dos olhos depois de usá-los mais para sorrir, ou sentem que seu rosto está caído porque não os usam tanto quanto antes.”

