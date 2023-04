A controversa aposta do Japão para atrair turistas estrangeiros

Com o objetivo de atrair turistas estrangeiros, o governo do Japão aprovou nesta sexta-feira, 14, um plano controverso de abrir o primeiro cassino do país em Osaka, uma grande cidade portuária na ilha japonesa de Honshu. O resort onde a casa de apostas será aberta no outono de 2029, quatro anos depois que Osaka sediar uma Expo Mundial, vai incluir instalações para conferências, uma sala de exposições, hotel e um teatro.

“Espera-se que contribua para a economia local e o crescimento econômico de todo o Japão após a Expo Osaka-Kansai e se torne um centro turístico para transmitir os encantos do Japão”, disse o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, durante uma reunião entre o governo e donos do resort.

Segundo o resort, o plano atende aos requisitos do governo, incluindo estabilidade financeira, contribuição para a economia local, consideração de medidas anti-dependência e foi formalmente aprovado pelo ministro de Terras, Infraestrutura e Transportes, Tetsuo Saito.

Apresentado no ano passado, o projeto deve custar cerca de 13,6 bilhões de dólares e vai ser construído em uma ilha artificial. O plano é que o resort receba 20 milhões de visitantes e arrecade mais de 3,9 bilhões de dólares em receita anual – sendo a maior parte vinda do cassino.

Entretanto, há uma preocupação entre os moradores locais sobre o fluxo de turistas afetar a segurança local. Além disso, alguns residentes acreditam que a presença de um cassino vai aumentar as chances de vício no jogo.

De acordo com a lei japonesa, o governo atualmente só pode autorizar até três resorts integrados em todo o país e uma aprovação em Osaka vai estimular o debate sobre os dois locais restantes.

A cidade de Nagasaki também apresentou uma proposta para construir um resort, embora alguns membros do governo nacional tenham expressado preocupação com a lucratividade. No entanto, nenhum outro município apresentou projetos similares. Caso não encontre candidatos para a construção de outros resorts, o governo nacional vai ser forçado a repensar a estratégia dos hotéis focados em atividades de lazer.

Algumas tentativas anteriores de construir cassinos falharam, muitas vezes devido à forte oposição pública ao jogo, embora apostas em corridas de cavalos e barcos sejam extremamente populares. De acordo com o jornal de negócios Nikkei, os residentes de Osaka ainda têm opiniões divididas: 45% são a favor do plano do cassino, enquanto que 38% são contra.

O resort vai ser operado pela Osaka IR KK, estabelecida pela subsidiária japonesa da operadora de cassinos americana MGM Resorts International, pelo grupo de serviços financeiros Orix Corp do Japão e outros investidores regionais.

A cidade de Osaka já está localizada perto de outras atrações, como o Universal Studios Japan e o destino turístico de Kyoto. No entanto, alguns especialistas argumentam que os negócios podem encolher no futuro, já que a população japonesa está em declínio devido ao rápido envelhecimento.

