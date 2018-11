Cuba e Coreia do Norte decidem ampliar diálogo político e cooperação

Em viagem pela América Latina, o líder da Assembleia Popular Suprema da Coreia do Norte, Kim Yong-nam, encontrou o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, em Havana. As autoridades decidiram ampliar o diálogo político e a cooperação bilateral entre as nações.

Junto a Díaz-Canel, Kim “analisou o excelente estado das relações bilaterais e suas perspectivas de desenvolvimento”, segundo nota da estatal Agência Cubana de Notícias. No encontro realizado nesta quinta-feira, 29, ambos “concordaram sobre a importância de manter e ampliar o diálogo político de alto nível”.

O presidente cubano lembrou “com satisfação” sua visita em novembro deste ano à Coreia do Norte e “enviou suas cordiais saudações ao líder norte-coreano, Kim Jong-un”, destaca o texto.

Participaram do encontro também o vice-presidente do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, Pak Tae-song, o vice-chanceler Ho Yong-bok e o embaixador de Pyongyang em Havana, Ma Chol-seu.

Acompanhavam Díaz-Canel o ministro de Relações Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, e o vice-chanceler Rogelio Sierra, entre outros funcionários da chancelaria e do Partido Comunista de Cuba.

Durante sua estadia na ilha, o líder parlamentar norte-coreano também se reuniu com o primeiro vice-presidente cubano, Salvador Valdés, um dos poucos representantes estrangeiros que foi recebido em Piongyang por Kim Jong-un.

Coreia do Norte e Cuba mantêm boas relações desde que iniciaram um diálogo oficial em 1960, um ano depois do triunfo da revolução liderada pelo falecido Fidel Castro.

No último mês de agosto, o vice-presidente do Comitê de Estado do país asiático, Choe Ryong-hae, visitou Havana para repassar o estado da aliança bilateral e entregar cartas do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ao presidente Miguel Díaz-Canel e ao ex-presidente e ainda primeiro-secretário do Partido Comunista, Raúl Castro.

Um mês antes, o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, Ri Seu-yong, também visitou Cuba, como outro portador de mensagens de Kim Jong-un para Castro e Díaz-Canel.

Além disso, o atual presidente cubano, que assumiu o cargo no último mês de abril, foi recebido por Kim na capital norte-coreana, Pyongyang, em 2015, quando era vice-presidente da ilha.

Cuba é a segunda parada da viagem latino-americana de Kim Yong-nam, que já visitou a Venezuela e agora deve se dirigir ao México.

(Com EFE)