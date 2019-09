Cuba condena novas sanções dos EUA

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenou neste sábado as novas sanções anunciadas pelo governo Donald Trump que buscam privar a ilha do acesso a moedas estrangeiras, piorando ainda mais o bloqueio econômico que os Estados Unidos impõem a Havana por mais de meio século.

“Novas sanções dos Estados Unidos contra Cuba. Mentiras, calúnia e hipocrisia são um pretexto para o governo dos Estados Unidos apertar o bloqueio. Por seu fracasso na Venezuela, atacam Cuba”, tuitou Díaz-Canel.

Na mesma rede social, o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, disse que essas sanções, que são uma atualização das medidas que Washington havia anunciado em abril, “visam a fortalecer o bloqueio e o cerco econômico a Cuba”.

Entre as mudanças anunciadas na sexta-feira pelos Estados Unidos estão a limitação de remessas enviadas a mil dólares por trimestre para cada cidadão cubano e a eliminação de doações. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos atualizou as sanções contra Cuba e impôs novos limites para as remessas, mas isentou dessas limitações o envio de ajuda aos empreendedores da ilha.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que, com essas emendas, os Estados Unidos “negam o acesso de Cuba a moedas estrangeiras”.

Além disso, as autoridades americanas anunciaram a eliminação da autorização para instituições bancárias sujeitas à jurisdição dos Estados Unidos para processar determinadas transferências de fundos que se originam e terminam fora do território americano, conhecidas como transações “U”.

