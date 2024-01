Criminoso ‘mais procurado’ do Equador desaparece da prisão

O “prisioneiro mais procurado” do Equador, José Adolfo Macias, que lidera a facção criminosa Los Choneros, teria fugido da prisão onde estava detido, alertaram as autoridades de segurança do país neste domingo, 7. Uma operação de busca foi lançada de imediato.

Em comunicado à imprensa, o general Cesar Zapata, líder da polícia nacional, disse que as forças armadas determinaram que um dos reclusos da prisão El Inca, em Quito, estava desaparecido, sem confirmar a identidade do sujeito. Mas a Promotoria revelou que investigaria o sumiço de Macias, que responde pelo apelido de “Fito”.

+ Cartel mexicano força moradores a usarem rede Wi-Fi fornecida por eles

Ele cumpria pena de 34 anos de prisão, sentenciada em 2011 por vários crimes, incluindo tráfico de drogas e homicídio.

Continua após a publicidade

A organização criminosa liderada por Macias é acusada de comandar as principais penitenciárias do país, além de estar ligada a casos de extorsão, assassinato e narcotráfico.

O porta-voz da Presidência equatoriana, Roberto Izurieta, manifestou a gratidão do governo com “a coragem e o empenho das forças policiais”, que participaram de uma operação com mais de 3.000 soldados na prisão para colocar um ponto final em uma rebelião entre os presos e vasculharem por vestígios do criminoso.

O Equador enfrenta problemas com a população carcerária. Em prisões superlotadas, reina o conflito entre organizações rivais do crime. Mais de 400 pessoas morreram em casos de violência nas prisões desde 2021, de acordo com os dados oficiais.

Continua após a publicidade