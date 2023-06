Crianças resgatadas na Colômbia prestam homenagem a cão farejador

As quatro crianças que sobreviveram a um acidente de avião e mais de um mês sozinhas na Amazônia colombiana continuam a recuperação no hospital militar de Bogotá. Duas delas, no entanto, conseguiram pegar giz de cera e fazer um desenho em que aparecia o cachorro Wilson, um pastor belga que conduziu os socorristas até o local em que elas estavam e continua desaparecido.

O desenho assinado por Lesly, a garota de 13 anos que ajudou a manter seus irmãos vivos devido ao seu conhecimento da selva, mostra Wilson entre as árvores e um rio. Já a segunda imagem, assinada por Soleiny, de nove anos, mostra o cachorro ao lado de uma grande flor, o sol e a bandeira da Colômbia.

Responsável pela morte da mãe das crianças e de outros dois passageiros, o acidente de avião no início de maio levou à busca incessante pelos menores durante cinco semanas. Na última sexta-feira, as quatro crianças foram encontradas pelas Forças Militares da Colômbia na província de Caquetá. De acordo com o porta-voz da instituição, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, elas teriam se alimentado da farinha de mandioca que carregavam no voo por algum tempo, mas logo teriam ficado sem ter o que comer. Ele garante, ainda, que o conhecimento dos menores, que são indígenas, foi essencial para a sobrevivência.

Aos socorristas, as crianças falaram que estavam acompanhadas durante parte do tempo por um cachorro, que acreditam ser Wilson, um dos 10 cães farejadores militares implantados na operação de busca. O pastor belga foi visto pela última vez na quinta-feira, 8, um dia antes do resgate ser feito.

“Nós o vimos a cerca de 40 metros de distância e tentamos chamá-lo”, disse Carlos Villegas, um dos tratadores de cães ao jornal El Tiempo. “Meu companheiro se aproximou dele, tentou brincar com ele para agarrá-lo, mas [Wilson] fugiu”.

Os militares acreditam que o cachorro de seis anos ficou desorientado na folhagem espessa ou que um encontro com um predador perigoso pode ter causado uma mudança em seu comportamento normal.

“Pelo que as crianças nos contaram, podemos confirmar que Wilson estava com eles, bastante magro e sem muito o que comer lá na selva”, disse o general Pedro Sánchez à imprensa no sábado, 10. “Mas nossa fé permanece intacta e ainda estamos procurando por ele.”

O cachorro continua desaparecido e atualmente há uma operação para encontrá-lo em andamento. Ao mesmo tempo, há uma batalha pela custódia das crianças entre os parentes, com o pai de duas delas enfrentando acusações de violência doméstica. Os irmãos das duas mais velhas devem permanecer no hospital por vários dias e neste período a agência de proteção à criança da Colômbia vai entrevistar os membros da família para determinar quem deve cuidar deles.

