Covid-19: Coreia do Norte afirma ter recuperado do surto

A Coreia do Norte anunciou nesta sexta-feira, 5, que todos os infectados por Covid-19 no país estão recuperados.

Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) confirmou que os casos de “febres” estão zerados pelo sétimo dia consecutivo. A nação se refere a pacientes com “febre” em vez de “Covid” devido à falta de testes que comprovem a infecção.

“Nenhum novo caso de febre foi relatado durante a semana passada e todos os que receberam tratamento se recuperaram em todo o país”, informou a mídia estatal na sexta-feira.

O veículo acrescentou que Pyongyang entrou em uma fase de “estabilidade”, mas reforçou que o país continuará “redobrando esforços para manter a perfeição na execução das políticas estatais antiepidêmicas”.

Segundo dados do governo, cerca de 4,77 milhões de pacientes com febre se recuperaram totalmente e 74 morreram desde o final de abril, o que representa uma taxa de mortalidade de 0,002% – que seria a menor do mundo.

O país anunciou seu primeiro surto de Covid-19 em maio e relatou infecções e mortes por febre desde então. Pyongyang não divulgou o número de pessoas que efetivamente tiveram resultados positivos em testes para a doença.

Especialistas têm visto com ceticismo as estatísticas apresentadas pela Coreia do Norte, levantando dúvidas generalizadas sobre os dados, especialmente o número de mortes.

Shin Young-Jeon, professor da faculdade de medicina da Universidade Hanyang na Coreia do Sul, disse à agência de notícias Reuters que o número está mais próximo dos 50.000 mortos.

O ministro da Unificação da Coreia do Sul, Kwon Young-se, responsável pelos assuntos intercoreanos, disse nesta semana que havia “problemas de credibilidade” com os dados, mas a Covid-19 parecia “um pouco sob controle” no Norte.

O país é um dos únicos a não iniciar a campanha de vacinação contra o coronavírus e seu sistema de saúde é conhecido como um dos piores do mundo.

Em um relatório de março, um investigador independente de direitos humanos das Nações Unidas afirmou que a saúde norte-coreana sofria com “falta de investimento em infraestrutura, equipe médica, equipamentos e medicamentos, além de fornecimento irregular de energia e instalações inadequadas de água e saneamento”.

Em contraste, na Coreia do Sul – que possui um sistema de saúde avançado e uma população altamente vacinada – a taxa de mortalidade por Covid-19 é de 0,12%, segundo dados oficiais.