Covid 19: Austrália, Itália, França e Reino Unido têm recorde de casos

O feriado de Natal foi marcado por número recorde de casos de coronavírus em uma série de países do Hemisfério Norte e na Austrália.

De acordo com especialistas, o aumento acentuado é impulsionado pela disseminação da variante Ômicron.

Na Austrália, o sistema de saúde registrou 10.186 novos casos Covid-19 nesta segunda-feira (27). É a primeira vez que o número de novos casos em todo o país ultrapassa 10.000.

De acordo com autoridades do país, também vêm acontecendo nos últimos dias uma movimentação da população em busca por testes “sem precedentes”.

Os estados de New South Wales e Victoria são responsáveis ​​por mais de 8.000 desses casos. New South Wales, onde fica Sydney, registrou 6.324 na manhã de segunda-feira.

No último sábado (25), a França também registrou números inéditos. O país confirmou 104.611 casos, o maior número diário do país desde o início da pandemia.

Também foi a primeira vez que o número de casos ultrapassou o limite de 100.000 no país, de acordo com dados do Ministério da Saúde francês.

E a Itália divulgou que sofreu o terceiro dia consecutivo de recorde de novos casos no sábado (25). Com 54.762 testes positivos, o país superou o recorde do dia anterior, a sexta-feira (24), quando houve 50.599 confirmações, e de quinta-feira (23), com 44.595 casos.

Já o Reino Unido relatou 122.186 novos casos de Covid-19 na última sexta-feira (24), também o maior número diário desde o início da pandemia.