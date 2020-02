Coronavírus: Oriente Médio registra primeiras mortes

Duas pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus morreram nesta quarta-feira, 19, no Irã. As duas vítimas iranianas são os primeiros casos de falecimento pelo Covid-2019 no Oriente Médio e haviam recebido pouco antes o resultado positivo dos exames, o que as tornou também os únicos casos confirmados até o momento no país.

O Oriente Médio foi o epicentro de outra epidemia, causada por vírus, em 2012. A Síndrome Respiratória Aguda do Oriente Médio (Mers) atingiu 2.220 pessoas até 2018 e provocou 790 mortes.

De acordo com a agência de notícias estatal IRNA, os dois pacientes eram idosos e estavam na cidade de Qom, a 150 quilômetros da capital, Teerã. As mortes foram confirmadas por Alireza Vahabzadeh, um assessor do Ministério da Saúde, diz a IRNA. Vahabzadeh teria ressaltado que uma das vítimas era um veterano da guerra Irã-Iraque, da década de 1980.

O ministério pôs em isolamento um número não-revelado de pessoas enquanto são testadas para o Covid-2019, afirma a Agência de Notícias dos Estudantes Iranianos.

Com os dois casos de contaminação, o número de países onde a doença foi reportada passou para 27. O Irã não consta no mais recente relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), que contabilizou os relatos até a terça-feira às 10h em Genebra (6h em Brasília).

No Oriente Médio, há ainda outros dois países com casos confirmados da doença, mas nenhuma morte: Emirados Árabes Unidos, com 9, e Egito, com 1. Confira os números de enfermos e de mortes causados pelo surto da Covid-19 em todo o mundo: