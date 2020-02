Brasileiros a bordo de navio no Camboja testam negativo para coronavírus

O Ministério da Saúde do Camboja informou nesta quarta-feira, 19, que os 781 passageiros do navio de cruzeiro Westerdam que ainda permanecem no país – incluindo cinco brasileiros – testaram negativo para infecção com o novo coronavírus.

A Holland America Line, proprietária do navio, anunciou os resultados nas redes sociais. Com os testes negativos, os viajantes podem voltar a seus países livremente – alguns ainda estão na embarcação esperando para desembarcar enquanto outros permanecem alojados em hotéis.

As autoridades ainda não divulgaram os resultados das análises do Covid-19 feitas nos 747 tripulantes que permanecem a bordo.

O navio de cruzeiro, que deixou Hong Kong no último dia 1º, recebeu permissão para atracar em Sihanoukville na semana passada, depois de ser rejeitado por cinco países por medo de que algumas das 2.257 pessoas a bordo estivessem infectadas com o coronavírus.

Várias centenas de pessoas desembarcaram no mesmo dia e retornaram aos seus países, um processo que foi interrompido no último sábado 15 depois que uma passageira americana foi diagnosticada com coronavírus quando ela já estava na Malásia, onde segue internada no hospital em condições estáveis.

Após a confirmação do contágio, Malásia e Tailândia anunciaram que não admitirão a entrada no país de passageiros do Westerdam. Vários países de origem dos passageiros criaram mecanismos para repatriar seus cidadãos.

(Com EFE)