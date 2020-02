Passageiros deixam navio atracado no Japão após 14 dias de quarentena

Centenas de passageiros que estavam no navio de cruzeiro Diamond Princess, onde foram detectados pelo menos 540 casos do novo coronavírus, começaram a deixar a embarcação nesta quarta-feira, 19, (noite de terça, 18, no Brasil), após 14 dias de quarentena no porto de Yokohama, no Japão.

Foram cerca de 500 os passageiros que testaram negativo para o coronavírus que deixaram o navio, segundo o ministério de Saúde japonês. O cruzeiro ficou atracado desde o dia 3 de fevereiro, quando um passageiro foi diagnosticado com a doença respiratória que já matou 2 mil pessoas na China.

O número total de pessoas a bordo no navio era 3.771, sendo 2.666 passageiros e o restante membros da tripulação. Após o primeiro caso, outros contaminados passaram a ser retirados da embarcação e levados para hospitais locais.

Passageiros de 56 países e territórios, sendo cerca da metade japoneses, ficaram duas semanas em quarentena dentro das cabines. No último domingo, os Estados Unidos iniciaram a repatriação de cidadãos norte-americanos que estavam no navio.

Com 542 casos confirmados, o navio Diamond Princess registrava a maior concentração de contaminados fora da China. A ideia de colocar o navio em quarentena foi defendida por autoridades japonesas. “Infelizmente surgiram casos de infecção, mas, na medida do possível, tomamos as medidas apropriadas para evitar casos graves, incluindo o envio de pessoas infectadas para o hospital”, afirmou o ministro da Saúde, Katsunobu Kato, à emissora NHK.

Apesar de a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter revelado em estudo que apenas 5% dos casos são graves, cerca de 2 mil pessoas já morreram em decorrência do COVID-19 na China e outras 74,2 mil estão contaminadas.

(com AFP e Reuters)