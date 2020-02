Coronavírus: Hong Kong anuncia novas restrições na fronteira com a China

A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou nesta segunda-feira, 3, o fechamento de postos de fronteira com a China continental em uma tentativa de impedir a disseminação do coronavírus, que já se espalhou por outros 24 países, em seu território.

Lam anunciou que a medida seria para “para reduzir o movimento de pessoas através da fronteira”, porém a líder do território manteve abertos o Aeroporto Internacional de Hong Kong, a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e a baía de Shenzen.

O anuncio ocorre após uma greve de funcionários da Saúde de Hong Kong ter reivindicado o fechamento total da fronteira. Mas Lam disse que a medida adotada pelo governo não foi influenciada pelo movimento grevista.

A epidemia da mutação do coronavírus já matou mais de 360 pessoas e infectou outras 17.000. Enquanto o vírus se espalha, governos e entidades ao redor do mundo se mobilizam para evitar sua propagação.

O Reino Unido anunciou nesta segunda-feira que doará 26 milhões de dólares para o desenvolvimento de uma vacina, enquanto o Vaticano, atendendo a um pedido de ajuda do governo chinês, enviará centenas de milhares de máscaras para as autoridades chinesas.