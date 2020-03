Coronavírus: EUA pedem a americanos no exterior que retornem ao país

O governo dos Estados Unidos emitiu nesta quinta-feira, 19, alerta aos americanos residentes para que não saiam do país em decorrência da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), que já atingiu mais de 200.000 pessoas e matou mais de 9.000 em todo o mundo. Àqueles que estão no exterior, as autoridades recomendam o retorno, se possível. Segundo o portal de notícias Politico, a medida aparece não ter precedentes.

“Nos países onde as opções de partida comercial permanecem disponíveis, os cidadãos americanos que moram nos Estados Unidos devem providenciar seu retorno imediato, a menos que estejam preparados para permanecer no exterior por um período indeterminado”, destaca o Departamento de Estado americano em seu alerta.

As autoridades reconhecem as dificuldades de retorno – o que é também um sinal de que demorou a disparar esse alerta. “Muitos países estão enfrentando surtos do novo coronavírus e implementando restrições de viagem e quarentenas obrigatórias, fechando fronteiras e proibindo a entrada de não-cidadãos com pouco aviso prévio. Companhias aéreas cancelaram muitos voos internacionais e vários operadores de cruzeiros suspenderam as operações ou cancelaram as viagens”, conclui o Departamento de Estado.

O governo americano ainda autorizou o retorno de funcionários públicos em missão no exterior, como os diplomatas, que estejam sob “alto risco” de contaminação. A atividade de algumas embaixadas e consulados tem sido limitada por determinações locais. “Tenha um plano de viagem que não dependa de nenhuma assistência do governo”, aconselha.

Segundo estimativa do jornal americano The New York Times, nos Estados Unidos há 10.822 pacientes confirmados com o vírus (4% dos casos em todo o mundo) e 172 mortes.