Coronavírus: Crime de ódio contra asiáticos aumenta 21% no Reino Unido

As denúncias de crime de ódio contra asiáticos aumentaram 21% no Reino Unido durante a pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, segundo o governo britânico.

Susan Willians, a responsável do Ministério do Interior por ações de contraterrorismo, disse o extremismo em si não cresceu, mas houve um aumento em determinados tipos de crimes de ódio. “Eu tenho falado com a nossa liderança da área de crimes de ódio e houve um aumento de 21% nos incidentes de ódio contra a comunidade IC4 e IC5″, disse ela ao comitê de Assuntos Internos do Parlamento britânico.

Segundo o jornal The Guardian, IC4 e IC5 são siglas usada pela polícia na comunicação por rádio e nos boletins de ocorrência para denominar pessoas asiáticas. Durante toda a pandemia, a disseminação de teorias conspiratórias sobre a origem do coronavírus e a falha na comunicação com a população levaram a agressões físicas e hostilizações a asiáticos e a profissionais de saúde.

A Associação Chinesa de Southampton divulgou um relatório no qual relata três incidentes na cidade, sendo um de agressão física e outros dois de assédio verbal. Teorias conspiratórias também levaram britânicos a crerem que as torres de sinal de internet 5G – construídas com tecnologia chinesa – transmitiam a Covid-19. Não demorou para surgir nas redes sociais imagens dessas torres total ou parcialmente destruídas.

Atualmente, com mais de 230.000 casos e 33.263 mortes, o Reino Unido é o país mais impactado pela Covid-19 na Europa, segundo levantamento em tempo real da Johns Hopkins University, de Washington. No mundo, o total de infectados passa de quatro milhões, enquanto os óbitos já margeiam os 300.000.