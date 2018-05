Coreia do Norte suspende conversas com Sul marcadas para quarta-feira

A Coreia do Norte anunciou a suspensão de conversas de alto nível com a Coreia do Sul previstas para quarta-feira (15), devido a exercícios militares conjuntos de sul-coreanos e americanos que vão contra a tendência de melhoria nas relações entre Norte e Sul.

A decisão da Coreia do Norte também coloca em risco o encontro entre Kim Jong-un e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcado para 12 de junho em Singapura.

A reunião de quarta entre as Coreias tinha como objetivo discutir planos para implementar uma declaração entre os líderes norte e sul-coreanos após a cúpula histórica em 27 de abril. A declaração incluía a promessa de encerrar formalmente a Guerra da Coreia e buscar a “desnuclearização completa”, informou o ministério de unificação da Coreia do Sul nesta terça-feira.

A Agência Coreana Central de Notícias, da Coreia do Norte, chamou de “provocação” os exercícios militares conjuntos de Estados Unidos e Coreia do Sul e disse que Pyongyang não tem escolha a não ser suspender as negociações.

“Esse exercício contra nós, que está sendo realizado na Coreia do Sul, é um desafio flagrante à Declaração de Panmunjom e uma provocação militar intencional que vai contra os desenvolvimentos políticos positivos na península coreana”, disse a KCNA.

“Os EUA também terão de ter deliberações cuidadosas sobre o destino da cúpula prevista entre Coreia do Norte e EUA à luz desse provocativo tumulto militar conduzido em conjunto com as autoridades sul-coreanas.”

Segundo a agência Reuters, contudo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos afirma não ter recebido nenhuma informação sobre as ameaças norte-coreanas de cancelar a reunião entre Trump e Kim Jong-un e ainda mantém o planejamento para a cúpula.

“Kim Jong-un havia dito anteriormente que ele entende a necessidade e a utilidade dos Estados Unidos e da República da Coreia continuarem em seus exercícios conjuntos”, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, logo após o anúncio norte-coreano. “Continuaremos em frente e estamos planejando o encontro entre o presidente Trump e Kim Jong-un”, afirmou ela.

Os exercícios militares citados pela Coreia do Norte começaram na última sexta-feira (11) com a participação de 100 aviões de guerra.

(Com Reuters)