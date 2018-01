Coreia do Norte reabre linha telefônica com sul-coreanos

O regime da Coreia do Norte voltou a reutilizar as linhas de comunicações diretas com a Coreia do Sul, como parte dos esforços para retomar o diálogo anunciados por seu líder, Kim Jong-un, em sua mensagem de Ano-Novo.

O governo ordenou a reabertura às 15h do horário local desta quarta (4h30 de Brasília). Segundo o Ministério de Unificação da Coreia do Sul, os norte-coreanos fizeram a primeira ligação exatamente no horário marcado e ficaram conectados por aproximadamente 20 minutos.

Durante a conversa, as duas nações “checaram questões técnicas na linha de comunicação”, afirmou o Ministério sul-coreano, que ainda espera uma nova ligação ainda nesta quarta.

Os canais de comunicação habituais entre os dois países não estavam operando desde fevereiro de 2016, quando foram cancelados pela Coreia do Norte em protesto contra a decisão de Seul de fechar o complexo industrial intercoreano de Kaesong.

A reabertura acontece no dia seguinte da proposta da Coreia do Sul para que houvesse uma reunião de alto nível na próxima terça-feira, dia 9, para tratar da possível participação de Pyongyang nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, como foi destacado por Kim Jong-un em seu discurso no primeiro dia do ano.

Em resposta, o porta-voz da agência encarregada de administrar assuntos intercoreanos em Pyongyang, Ri Son-gwon, afirmou que os norte-coreanos pretendem manter “um contato estreito e sincero” com Seul, conforme a vontade de Kim Jong-un.

A Coreia do Norte, contudo, não respondeu oficialmente ao convite para a reunião. Também não deixou claro se as conversações se limitarão à linha de comunicação telefônica instalada na fronteira, que está sem operar há quase dois anos e era o único canal entre as duas nações.

Porém, caso o encontro aconteça, seria o primeiro contato deste tipo em mais de dois anos entre os dois países, que estiveram em guerra há mais de 65 anos.

Em Seul, Yoon Young-chan, porta-voz do presidente Moon Jae-in, comemorou a reabertura da linha telefônica e a resposta positiva de Pyongyang à abertura da comunicação. “Eu acho que o (anúncio) mostra um avanço para uma situação em que a comunicação seja possível em todos os momentos”, disse em um breve comunicado.

(Com EFE)