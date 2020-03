Coreia do Norte lança projéteis no Mar do Japão

A Coreia do Norte lançou neste domingo projéteis – ao que parece mísseis balísticos – pela quarta vez em março, no momento em que a comunidade internacional concentra as atenções na luta contra a pandemia de coronavírus e em um contexto de paralisação diplomática entre o país asiático e os Estados Unidos.

Os disparos partiram das proximidades da cidade portuária de Wonsan, na costa leste, e seguiram em direção ao Mar do Japão (chamado pelos coreanos de Mar do Leste).

“Esta ação militar da Coreia do Norte é um gesto particularmente inapropriado quando o mundo inteiro passa por dificuldades devido à pandemia da Covid-19”, afirmou o Estado-Maior da Coreia do Sul em um comunicado. A nota acrescenta que tudo parece indicar que os projéteis eram mísseis balísticos.

O ministério da Defesa japonês afirmou que os projéteis não caíram nas águas do país nem na zona econômica marítima exclusiva do Japão.

A Coreia do Norte não fez comentários sobre os lançamentos.

Pyongyang está submetida a várias sanções do Conselho de Segurança da ONU, que têm como objetivo forçar o regime a renunciar aos programas nucleares e balísticos proibidos.

Na semana passada, a imprensa estatal norte-coreana informou que o líder do regime, Kim Jong Un, recebeu uma carta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que detalhava um projeto para melhorar as relações bilaterais. A Casa Branca confirmou o envio.

Na carta, Trump “explica seu plano para estimular as relações entre a República Popular Democrática da Coreia e os Estados Unidos e expressa a intenção de ajudar na luta contra as epidemias”, em referência a Covid-19, segundo um comunicado divulgado pela agência estatal KCNA.

A Coreia do Norte é um dos poucos países do mundo que não anunciou nenhum caso de contágio. Analisas consideram que a pandemia, que já matou mais de 30.000 pessoas no mundo, poderia ser catastrófica na Coreia do Norte, pelas deficiências de seu sistema de saúde.

O lançamento deste domingo tem como objetivo mostrar que o país continua funcionando normalmente, apesar da pandemia que afeta o mundo, disse o analista sul-coreano Kim Dong-yub. A Coreia do Norte multiplica desde novembro os testes de armas na ausência de avanços nas negociações com os Estados Unidos. Vários analistas apontam que Pyongyang melhora aos poucos suas capacidades militares, apesar das sanções.