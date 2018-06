Coreia do Norte entrega corpos de 200 soldados dos EUA, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira (20) que a Coreia do Norte já entregou os restos mortais de 200 combatentes americanos que lutaram durante a Guerra da Coreia (1950-1953). A devolução foi abordada durante o encontro de Singapura entre Trump e Kim Jong-un, no último dia 12.

“Recuperamos nossos heróis caídos. De fato, hoje já devolveram 200”, declarou Trump durante um grande comício em Minnesota. No entanto, o presidente americano ainda não forneceu mais detalhes sobre a entrega e não esclareceu se os restos mortais já estão em solo americano. A Casa Branca ainda não confirmou a informação oficialmente.

Autoridades dos Estados Unidos, falando sob condição de anonimato, disseram na terça-feira (19) que nos próximos dias a Coreia do Norte entregaria um número considerável de restos mortais ao Comando das Nações Unidas na Coreia do Sul, os quais seriam transferidos para a Base Aérea de Hickam, no Havaí.

A devolução dos combatentes americanos mortos no conflito foi um dos pedidos de Washington a Pyonyang durante as negociações com o país asiático, cujo principal objetivo é sua desnuclearização.

Trump já havia antecipado na semana passada em entrevista à emissora Fox News que os trâmites para a devolução dos restos mortais de combatentes já haviam se iniciado.

Mais de 36.000 militares americanos morreram na Guerra da Coreia e cerca de 7.700 desapareceram, dos quais 5.300 provavelmente ao norte do paralelo 38 (linha que separa as Coreias do Norte e do Sul). Equipes conjuntas dos Estados Unidos e da Coreia do Norte recuperaram 229 corpos entre 1996 e 2005, mas Washington suspendeu o programa de busca devido à deterioração das relações entre os dois países. Em 2007, Pyonyang entregou outros seis corpos.

Fontes do Pentágono explicaram nesta semana que, após chegarem aos Estados Unidos, os restos mortais serão transferidos a instalações militares em Nebraska e no Havaí para serem identificados.

