Coreia do Norte diz ter testado ‘sistema de armas nucleares subaquáticas’

A Coreia do Norte afirmou nesta sexta-feira, 19, ter testado um “sistema de armas nucleares subaquáticas”, um conjunto de drones de ataque com capacidade nuclear que operam debaixo d’água. De acordo com autoridades norte-coreanas, a medida ocorreu em resposta aos exercícios militares navais conjuntos de Washington, Seul e Tóquio, na quarta-feira 17, que envolveram um porta-aviões nuclear dos Estados Unidos.

Em comunicado divulgado pela agência de notícias estatal KCNA, o Ministério da Defesa norte-coreano declarou que os exercícios “ameaçam seriamente a segurança” do seu país. Por isso, em resposta, Pyongyang “conduziu um importante teste do seu sistema de armas nucleares submarinas ‘Haeil-5-23’ em desenvolvimento no Mar do Leste da Coreia”, completou o texto.

Arsenal perigoso

De acordo com a KCNA, o teste do sistema Haeil-5-23, nome que a Coreia do Norte deu aos seus drones de ataque subaquático com capacidade nuclear, foi realizado pelo think tank do Ministério da Defesa nas águas da sua costa leste, sem especificar uma data.

“A postura de combate subaquática baseada em armas nucleares do nosso exército está sendo ainda mais complementada. Suas várias ações de resposta marítima e subaquática continuarão a dissuadir as manobras militares hostis das marinhas dos Estados Unidos e seus aliados”, disse um porta-voz do ministério da Defesa à KCNA.

Continua após a publicidade

No início do ano passado, Pyongyang disse ter realizado vários testes com um suposto drone de ataque nuclear subaquático – uma versão diferente do Haeil, que significa “tsunami” em coreano – alegando que poderia desencadear um “tsunami radioativo”. Analistas não sabem se Pyongyang realmente possui tal arma.

EUA e aliados

No início desta semana, a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão realizaram exercícios navais conjuntos nas águas do sul da ilha de Jeju. Segundo o trio, a medida foi uma resposta ao lançamento de um míssil hipersónico pela Coreia do Norte no último domingo 14.

Os exercícios envolveram nove navios de guerra dos três países, incluindo o porta-aviões americano USS Carl Vinson.

Continua após a publicidade