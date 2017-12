Coreia do Norte diz que não vai ceder a ‘ameaças’ dos EUA

1. Coreia do Sul - Marcha do "Dia do Sol" zoom_out_map 1/17 Civis e militares comparecem ao festival do "Dia do Sol", que marca o 105° aniversário de Kim Il Sung, ex-líder da Coreia do Norte, retratado na estátua da direita, e Kim Jong Il, na da esquerda - 17/04/2017 (Damir Sagolj/)

2. Líder norte-coreano Kim Jong Un zoom_out_map 2/17 Líder norte-coreano Kim Jong Un e a Equipes de Tanque do Exército do Povo Coreano na Coreia do Norte - 01/04/2017 (KCNA/) Líder norte-coreano Kim Jong Un

3. Coreia do Norte zoom_out_map 3/17 Homem e crianças passam por braço d'água próximo ao rio Yalu, no lado da Coreia do Norte, próximo a cidade de Sinuiju - 30/03/2017 (Damir Sagolj/)

4. Coreia do Norte exibe mísseis ICBM em parada militar zoom_out_map 4/17 Coreia do Norte exibe mísseis ICBM em parada militar (Ed Jones/) Coreia do Norte exibe mísseis ICBM em parada militar

5. Maratona na Coreia do Norte zoom_out_map 5/17 Competidores atravessam a praça Kim Il-Sung durante a maratona de Pyongyang, na Coreia do Norte - 09/04/2017 (Ed Jones/)

6. Militares marcham em parada que comemora o "Dia do Sol" zoom_out_map 6/17 Militares marcham em parada que comemora o "Dia do Sol", data que marca o aniversário de 105 anos de Kim Il Sung, ex-líder da Coreia do Norte - 15/04/2017 (Damir Sagolj/)

7. Coreia do Norte zoom_out_map 7/17 Mulher com vestimentas tradicionais convida pessoas a entrar em um restaurante de comida norte-coreana na cidade de Dandong, China - 30/03/2017 (Damir Sagolj/)

8. Coreia do Sul - Marcha do "Dia do Sol" zoom_out_map 8/17 Parada militar na Coreia do Norte comemora o 105° Dia do Sol, que marca o aniversário de Kim Il Sung, ex-líder do país - 15/04/2017 (KRT/)

9. imagens-do-dia-coréia-do-norte-pyongyang-funcionário-voluntário-varre-chão zoom_out_map 9/17 Funcionário faz serviço voluntário varrendo o chão em frente às estátuas que homenageiam os ditadores Kim Il-Sung e Kim Jong-Il, em Pyongyang, Coreia do Norte (Ed Jones/)

10. Coreia do Norte zoom_out_map 10/17 Soldado norte-coreano em uma torre de guarda do rio Yalu, que faz a fronteira entre China e Coreia do Norte - 14/12/2013 (Jacky Chen/)

11. Coreia do Norte zoom_out_map 11/17 Norte-coreanos lavam alimentos no rio Yalu, que faz a fronteira de Dandong, na China, e de Sinuiju, Coreia do Norte - 16/04/2017 (Aly Song/)

12. Coreia do Norte zoom_out_map 12/17 Soldado norte-coreano anda de moto com a família na fronteira com a China pelo rio Yalu, próximo a cidade de Sinuiju, na Coreia do Norte, e da província de Dandong, China - 15/04/2017 (Aly Song/)

13. Coreia do Norte zoom_out_map 13/17 Soldado norte-coreano anda de bicicleta próximo ao rio Yalu, que faz fronteira com a China - 15/04/2017 (Aly Song/)

14. Coreia do Norte zoom_out_map 14/17 Soldado norte-coreano guarda a fronteira com a China no rio Yalu, próximo a cidade Sinuiju, na Coreia do Norte, e da província de Dandong, China - 15/04/2017 (Aly Song/)

15. Coreia do Norte zoom_out_map 15/17 Soldado norte-coreano lê um livro próximo ao rio Yalu, que faz fronteira com a cidade próxima Dandong, na China, e com Sinuiju, na Coreia do Norte - 15/04/2017 (Aly Song/)

16. Coreia do Norte zoom_out_map 16/17 Soldado norte-coreano sorri próximo a cidade de Sinuiju, Coreia do Norte, visto do lado oposto na cidade de Dandong, China - 06/01/2016 (Kyodo Kyodo/)