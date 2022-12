Cop15 chega a pacto histórico para proteger 30% da biodiversidade até 2030

Depois de mais de quatro anos de negociações, quase 200 países, menos os Estados Unidos e o Vaticano, assinaram nesta segunda-feira, 19, um acordo para impedir a destruição dos ecossistemas da Terra. O resultado da Cop15, conferência de biodiversidade das Nações Unidas, sucede alertas científicos de que os humanos estão causando o início do sexto evento de extinção em massa no mundo, que representa a maior perda de biodiversidade desde a era dos dinossauros.

O acordo foi negociado ao longo de duas semanas e inclui metas para proteger 30% da biodiversidade do planeta até o final da década. Além disso, determina a reavaliação de US$ 500 bilhões em subsídios prejudiciais ao meio ambiente e promete restaurar 30% do solo degradado do planeta, águas subterrâneas, ecossistemas costeiros e marinhos.

30% degraded ecosystems on land & sea to be restored by 2030

The Kunming-Montreal deal for Nature & people all over the world.

