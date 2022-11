Contra crise, Alemanha quer mudar transporte de 9 para 49 euros

A Alemanha planeja substituir seu bem-sucedido bilhete de transporte público local de 9 euros (44,89 reais) por mês por uma versão de 49 euros ( 244,40 reais). O ministro dos Transportes, Volker Wissing, disse na quarta-feira, 2, que o objetivo da medida, que pode ser introduzida já em janeiro de 2023, é reduzir as emissões de CO2 e ajudar os cidadãos a lidarem com a inflação crescente.

O passe de €9 foi introduzido como um experimento durante o verão em um esforço para atrair as pessoas a usar o transporte público. A decisão sobre o novo Deutschland Ticket mais caro foi tomada após uma reunião entre o governo federal e as lideranças dos 16 estados do país para determinar quem cobriria os custos do ingresso subsidiado e o quão caro deveria ser.

O financiamento de governos federais e estaduais custará cerca de 3 bilhões de euros. Berlim prometeu financiar um bilhão de euros adicionais por ano para ajudar os estados a lidarem com o aumento dos preços de energia e custos de funcionários.

Os estados individuais podem decidir se devem ou não introduzir categorias de preços com teste de recursos. Após o fim do bilhete de 9 euros, a capital alemã, por exemplo, decidiu inicialmente seguir com seu próprio bilhete de 29 euros (144,64 reais), que pode ser adquirido por assinatura a partir de outubro, mas só é válido para Berlim e vai, inicialmente, até ao fim de março.

Especialistas em transporte saudaram a notícia, que vem após meses de disputas sobre um sucessor do passe de 9 euros, cujo progresso foi acompanhado por observadores de transporte em todo o mundo e gerou uma série de estudos analíticos.

No entanto, representantes de instituições de caridade e de assistência social chamaram o novo ingresso de um presente para as classes médias, principalmente aquelas que se deslocam a trabalho, e alertaram que seu preço estaria além do alcance de milhões.

Ativistas do clima também temem que o preço do bilhete não seja baixo o suficiente para atrair que as pessoas não usem seus carros. Também afirmaram que o mau estado dos serviços rurais tornaria difícil para que muitas pessoas favorecessem o transporte público.

Os ciclistas disseram que suas necessidades foram muitas vezes negligenciadas nas negociações. O ADFC, um grupo de lobby que representa os interesses dos ciclistas, quer que as bicicletas sejam permitidas nos trens gratuitamente como parte do preço do bilhete de viagem, em vez de as pessoas terem que pagar uma taxa adicional de bicicleta.

