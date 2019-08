Conservador Alejandro Giammattei é eleito presidente da Guatemala

O conservador Alejandro Giammattei venceu neste domingo a ex-primeira-dama Sandra Torres no segundo turno das eleições da Guatemala e será o sucessor de Jimmy Morales na presidência do país.

Com mais de 92,97% das urnas apuradas pelo Tribunal Supremo Eleitoral, o candidato do partido Vamos obteve 59,13% da preferência do eleitorado contra 40,87% de sua adversária, que representa a União Nacional da Esperança.

Mais de 8 milhões de guatemaltecos estavam aptos a votar neste domingo para escolher quem comandará o país nos próximos quatro anos. Giammattei assumirá o cargo no próximo dia 14 de janeiro, quando Morales deixa o poder.

O Tribunal Supremo Eleitoral da Guatemala ainda precisa oficializar os resultados para que Giammattei e seu companheiro de chapa, Guillermo Castillo, sejam confirmados como novos presidente e vice-presidente do país.

A participação ficou em 50%, de acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Supremo Eleitoral, um número baixo para os padrões do país e apesar dos pedidos dos dois candidatos para que a população fosse às urnas para votar.

A votação ocorreu com tranquilidade, sem o registro de incidentes.