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Dias após renunciar em meio a um escândalo de espionagem chinesa e casos extraconjugais, Jensen Huang foi reconduzido por unanimidade ao cargo de CEO da Nvidia. O episódio custou trilhões em valor de mercado à gigante da inteligência artificial. Saiba todos os bastidores da reviravolta.

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O conselho de administração da Nvidia reconduziu Jensen Huang ao cargo de CEO da empresa nesta segunda-feira, 23, dias depois do executivo ter renunciado ao cargo devido à pressão de um escândalo envolvendo um relacionamento amoroso com uma mulher suspeita de fazer espionagem a serviço da China.

O affair foi revelado pelo jornal americano The New York Times, que confirmou com agências de inteligência dos Estados Unidos que a pivô do escândalo, Alice Huang (sem parentesco com o co-fundador da Nvidia), de fato era monitorada como uma ameaça.

Os dez membros do conselho de administração votaram unanimemente pelo retorno de Jensen Huang aos cargos de presidente, diretor executivo e membro do conselho — com efeito imediato —, após uma série de reuniões que deixaram os conselheiros satisfeitos com sua “franqueza e capacidade de liderança”, informou a empresa em um comunicado. Foi uma reviravolta drástica para o grupo que havia descartado a possibilidade de seu retorno apenas dias atrás.

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O CEO da Nvidia anunciou que deixaria o cargo em 12 de novembro, devido à pressão dos acionistas, do mercado e do próprio conselho de administração. Em sete semanas consecutivas de baixa — agravadas pelo escândalo —, as ações recuaram 46% e eliminaram cerca de US$ 2,6 trilhões em valor de mercado da maior empresa de chips de inteligência artificial (IA) do mundo.

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No entanto, após o anúncio de seu retorno como chefe da big tech, as ações da Nvidia dispararam mais de 25% das negociações antes da abertura do mercado.

O conselho administrativo afirmou ter mantido consultas com altos funcionários do governo americano e concluiu que o retorno de Jensen Huang não representa riscos à segurança nacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de quem o executivo tornou-se um aliado próximo devido à relevância de sua empresa, já havia defendido diversas vezes que seu cargo fosse restaurado.

“Espero que o conselho da Nvidia recontrate Jensen Huang. Seria a melhor coisa para a empresa e, também, para os Estados Unidos”, escreveu ele em sua rede, a Truth Social, na noite de domingo 22.

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As gigantes da tecnologia que valem trilhões

Entenda o caso

No centro do escândalo que levou à renúncia de Huang está um relacionamento amoroso com Alice Huang. Segundo o New York Times, autoridades americanas concluíram que ela atuava como espiã para a China, e teria usado o caso para obter informações privilegiadas sobre o executivo e a Nvidia.

O CEO e a empresária chinesa foram vistos juntos em diversas partes do mundo, jantando em restaurantes e participando de reuniões ao longo dos últimos anos. Depois que o caso veio à tona, ele enviou uma carta aos funcionários pedindo desculpas pela infidelidade, embora não tenha confirmado a identidade da amante.

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Alice Huang é executiva da Megaspeed, uma empresa de data centers sediada em Singapura que é cliente da Nvidia. Segundo a agência Bloomberg News, a companhia tem sido investigada sob a suspeita de contrabandear chips da big tech americana para a China, violando as restrições de exportação dos Estados Unidos, no contexto de uma acirrada corrida de IA entre as duas superpotências.

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Após as revelações, a Nvidia anunciou uma investigação interna; o FBI também estaria se debruçando sobre o caso, segundo o presidente Donald Trump.

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A posição do CEO foi ainda mais fragilizada quando o New York Times revelou um segundo affair, desta vez com uma funcionária da empresa.

Casado desde 1985, Jensen Huang também teria traído a esposa com Kimberly Powell, que ocupava o cargo de presidente da divisão de saúde da Nvidia. Segundo o jornal americano, os dois teriam sido flagrados em vídeo em um momento de intimidade em um hotel, durante uma conferência da empresa em março.