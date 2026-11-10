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Acionistas processam Nvidia e Jensen Huang por ‘mentiras’ sobre affair com suposta espiã

Executivo teria mantido caso extraconjugal com suposta 'espiã' chinesa, que repassaria informações sensíveis a Pequim sobre a gigante dos chips de IA

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 09h36
Mulher de cabelos escuros e casaco branco, sorrindo ao lado de homem de cabelos grisalhos, óculos e jaqueta preta, ambos posando para foto em ambiente interno com parede laranja e placa escura ao fundo
Alice e o CEO da Nvidia, Jensen Huang, em 2025 (Reprodução/Reprodução)
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A Nvidia e seu CEO, Jensen Huang, foram acusados ​​de induzir acionistas ao erro em um processo judicial relacionado ao escândalo que atinge a empresa avaliada em US$ 4,3 trilhões (quase R$ 24 trilhões). O executivo teria mantido um prolongado caso extraconjugal com Alice Huang, sem parentesco, durante o qual a empresária teria repassado informações sensíveis sobre a gigante dos chips de inteligência artificial (IA) a Pequim.

Segundo a denúncia apresentada em um tribunal federal na Califórnia nesta terça-feira, 10, a Nvidia e Huang teriam enganado os acionistas em relação ao suposto relacionamento. O processo alega que as partes omitiram o fato de que a situação levantava preocupações de segurança nacional, as quais ameaçavam a reputação e as perspectivas de negócios da fabricante de chips.

‘Falsidade e engano’

O jornal americano The New York Times noticiou o affair no mês passado, informando que as autoridades americanas concluíram que Alice Huang atuava como espiã para a China. Na ocasião, a Nvidia descreveu a relação de seu executivo com ela como “nada incomum ou inesperada”, acrescentando que “reuniões com clientes fazem parte do trabalho de um CEO; Jensen conversa com milhares de executivos de empresas clientes todos os anos”.

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Passados alguns dias, no último domingo 8, Huang admitiu em carta enviada a funcionários ter sido “infiel” à sua esposa, sem identificar a pessoa envolvida no relacionamento. Diante disso, o processo alega que a declaração ao NYT no mês passado era “materialmente falsa e enganosa no momento em que foi feita, uma vez que Jensen Huang mantinha um relacionamento com Alice Huang”.

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A ação também acusa a empresa de ter feito declarações falsas e enganosas sobre sua relação com a Megaspeed, empresa sediada em Singapura onde Alice Huang teria trabalhado, que produziu microprocessadores da big tech americana. Segundo a agência Bloomberg News, a companhia tem sido investigada sob a suspeita de contrabando de chips da Nvidia para a China, violando as restrições de exportação dos Estados Unidos.

Investigações

Além da ação judicial, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que o caso entrou na mira do FBI, ao passo que a Nvidia anunciou sua própria investigação independente.

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Em uma carta aberta publicada no site da Nvidia, Huang declarou: “Apoio a investigação e colaborarei integralmente. Amo nosso país e nossa empresa. Estou comprometido em proteger a Nvidia e em apoiar a segurança nacional dos Estados Unidos”.

As ações da empresa caíram na segunda-feira, fechando com uma desvalorização de 4,3%, o que reduziu o valor de mercado da Nvidia em aproximadamente US$ 190 bilhões (mais de R$ 1 trilhão). O processo judicial foi protocolado cinco minutos após o fechamento do mercado de ações dos Estados Unidos.

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China
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