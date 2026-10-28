As gigantes da tecnologia que valem trilhões

São companhias que desenvolvem produtos, plataformas e serviços tecnológicos usados por bilhões de pessoas: celulares, softwares, computação em nuvem e IA.
1º Nvidia — US$ 5,26 tri 2º Apple — US$ 5,07 tri 3º Microsoft — US$ 3,95 tri 4º Alphabet (Google) — US$ 3,87 tri 5º Amazon — US$ 2,73 tri Valores aproximados de 28 de outubro de 2026.
A Nvidia se tornou uma peça-chave da revolução da inteligência artificial. Seus chips são usados para desenvolver modelos de IA e abastecer centros de dados.
Criadora do iPhone, do iPad e do Mac, a Apple combina aparelhos, sistemas e serviços como iCloud, Apple Music e Apple Pay, com ecossistema integrado.
Dona do Windows e do Microsoft 365, a Microsoft também tem uma operação de computação em nuvem com o Azure. A IA ganhou mais espaço em seus negócios.
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