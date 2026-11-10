Quem é Alice Huang, chinesa suspeita de espionagem no centro do escândalo da Nvidia

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Alice Huang, executiva chinesa, é acusada pelos EUA de espionar Jensen Huang, CEO da Nvidia, para o governo da China. O caso, revelado pelo NYT, aponta para um relacionamento próximo e o suposto papel de sua empresa, a Megaspeed, em transferências ilegais de chips avançados, em meio à disputa tecnológica entre as potências.

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A executiva chinesa Alice Huang (também conhecida como Huang Le) é acusada por autoridades dos Estados Unidos de espionar o CEO da Nvidia, Jensen Huang, para o governo da China. O caso foi revelado pelo jornal The New York Times, que afirmou que ela teria sido recrutada por Pequim para coletar informações sobre o diretor da fabricante de chips de inteligência artificial.

Diversos veículos de imprensa informaram que Alice Huang e Jensen Huang mantinham um relacionamento amoroso e muito próximo. Imagens no LinkedIn indicam que ambos estiveram juntos em um evento em 2024. No ano seguinte, eles compareceram a um jantar em Taipé organizado pelo CEO e lá foram fotografados enquanto conversavam com convidados, trocavam abraços e beijos na bochecha. Eles também deixaram o local no mesmo automóvel.

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Quem é Alice Huang?

Alice Huang fala inglês fluentemente e possui uma rede de contatos de alto nível no setor de chips para inteligência artificial — um segmento de disputa estratégica e militar entre EUA e China. Uma busca por seu nome na internet direciona o usuário a uma base de dados chinesa de fundos de investimento. O sistema revelou que ela teria atuado no banco HSBC e como jornalista nas redes CCTV e Hunan TV, segundo a agência francesa AFP.

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A executiva exercia um alto cargo na Megaspeed International, empresa de centros de dados em Singapura que fornece capacidade de processamento para sistemas de IA. A companhia declara ter escritórios em Singapura, Malásia e Indonésia, contando com 2 a 10 funcionários e 25 membros associados.

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O governo dos Estados Unidos impõe restrições à exportação de chips avançados da Nvidia para a China visando manter sua vantagem competitiva e proteger a segurança nacional. No entanto, investigações americanas e de Singapura iniciadas entre 2024 e 2025 levantaram suspeitas de que a Megaspeed auxiliava na transferência ilegal desses componentes para território chinês, resultando inclusive no interrogatório de Alice Huang pelas autoridades singapurenses em 2025.

Em dezembro de 2025, a Megaspeed negou o envolvimento em repasses ilegais, afirmando que as notícias publicadas continham insinuações e informações incorretas.