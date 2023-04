Conselho Constitucional da França valida reforma da Previdência de Macron

Apesar da pressão de milhares de manifestantes, a reforma previdenciária promovida pelo governo de Emmanuel Macron, presidente da França, passou no teste do Conselho Constitucional nesta sexta-feira, 14. Com o sinal verde da corte, a legislação impopular que aumenta a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos pode ser promulgada nos próximos dias.

No mês passado, o presidente aprovou a legislação sem uma votação na Assembleia, invocando um artigo da Constituição. A decisão só poderia ser revertida pelo Conselho, responsável por analisar a legitimidade das normas francesas.

O resultado divulgado nesta sexta-feira afirma que as ações do governo estão de acordo com a Constituição e barra apenas medidas periféricas voltadas para o aumento de emprego para trabalhadores mais velhos, sob a justificativa de que não pertenciam à decisão em questão.

+ França: Contra reforma da Previdência, manifestantes invadem Louis Vuitton

Em uma reunião separada, o conselho rejeitou a proposta da oposição de organizar um referendo dos cidadãos sobre a mudança nas regras de aposentadoria. Irresolutos, os chefes de sindicatos apresentaram uma nova proposta de referendo, que deve ser analisada em maio. “A luta continua”, afirmou o líder de esquerda Jean-Luc Mélenchon.

De acordo com a agência de notícias Reuters, manifestantes estavam reunidos nos arredores da prefeitura de Paris, com faixas estampadas com “clima de raiva” e “greves sem fim até que a reforma seja retirada”, quando o veredito foi comunicado.

Continua após a publicidade

Com a vitória da sua administração, Macron espera que os protestos percam a força. Trabalhadores e sindicatos franceses mobilizaram o setores refinarias, coleta de lixo, transporte ferroviário, aeroportos e escolas com uma série de greves a partir de janeiro deste ano.

“O país deve continuar avançando, trabalhando e enfrentando os desafios que nos esperam”, disse anteriormente o líder francês.

+ Macron diz que vai implementar reforma da Previdência até o final do ano

Na quinta-feira, 13, manifestantes chegaram a invadir a gigante de luxo LVMH, detentora de marcas como Louis Vuitton e Tiffany, contra a reforma previdenciária. Laurentz Nunes, chefe de polícia da cidade, disse que os manifestantes teriam como foco destruir “o que eles veem como sinais capitalistas”, em entrevista à rádio francesa RMC.

O governo pretende, ainda, implementar a reforma previdenciária em 1º de setembro, seguindo o planejamento original. Apesar dos avanços, especialistas indicam que o descontentamento da população com Macron deve afetar os próximos rumos do país.

Um levantamento recente do Instituto de Pesquisa de Opinião e Marketing na França e no Exterior (Ifop) revelou que os eleitores estão mais propensos a votar na líder de extrema-direita Marine Le Pen do que na atual administração. Nas suas redes sociais, Le Pen disse que “o destino político da reforma previdenciária não está selado” ao pedir para que a população apoie políticos contra a reforma nas próximas eleições.