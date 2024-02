Computador com ‘planos secretos’ de segurança para Olimpíadas é furtado

Uma pasta que continha um computador e dois pen drives com planos de segurança para os Jogos Olímpicos de Paris, previstos para julho deste ano, foram furtadas, informou a agência de notícias AFP na segunda-feira 26, com base em uma fonte policial. Os dispositivos estavam no bagageiro de um trem, acima do assento de um engenheiro da prefeitura. Ele prestou queixa na delegacia da Gare du Nord, onde foi aberta uma investigação sobre “roubo em transporte público”.

Em depoimento, o funcionário afirmou que os eletrônicos continham esquemas de segurança desenvolvidos pela polícia municipal. Em contrapartida, a promotoria responsável pelo caso afirmou que os cartões de memória não apresentavam informações “sensíveis” sobre os planos a serem implementados nas Olimpíadas, apenas notas sobre o tráfego na capital francesa durante o evento.

A Câmara Municipal de Paris, por sua vez, informou que tomou novas precauções para evitar uma possível intrusão no seu sistema informático através dos aparelhos levados. Paris mobilizará 2 mil policiais municipais para a chegada dos estimados 15 milhões de turistas para o evento esportivo, que se estende de 26 de julho a 11 de agosto.

Queda de público na abertura

Em janeiro, o ministro do Interior da França, Gerald Darmanin, anunciou a redução pela metade da capacidade na cerimônia de abertura das Olimpíadas por razões de segurança — o país lida, de tempos em tempos, com ameaças terroristas. A França figura entre os principais alvos dos ataques extremistas desde 2015, quando 130 pessoas foram mortas na capital francesa em ataques suicidas e armados coordenados pelo grupo jihadista Estado Islâmico.

“A ideia é que haja 100 mil pessoas nos cais inferiores [com ingressos pagos] e mais de 220 mil pessoas nos cais superiores [com ingressos gratuitos]”, disse ele à emissora francesa France 2, referindo-se aos cais do Sena.

Pela primeira vez na história, a abertura não será realizada em um estádio, mas ao ar livre, ao longo dos seis quilômetros do Rio Sena. Os 10.500 atletas desfilarão em barcos, de onde avistarão os pontos turísticos emblemáticos da cidade, como a catedral de Notre Dame e o Museu do Louvre. Eles serão acompanhados pelos espectadores até Trocadéro, melhor vista para a torre Eiffel. Por lá, estarão os elementos finais da cerimônia e será realizado um show.

“Centenas de milhares de espectadores terão a chance de estar nas festividades, 10 vezes mais do que seria possível em um estádio Olímpico. Cerca de oitenta telões e caixas de som estrategicamente posicionadas permitirão que todos curtam a atmosfera mágica deste show, que vai reverberar por toda a capital francesa”, indica o site oficial das Olimpíadas.