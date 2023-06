Companhia aérea apresenta SP como ‘terra do samba, caipirinhas e praia’

Com um vídeo embalado por uma trilha sonora estereotipada ao máximo, a companhia aérea britânica Virgin Atlantic anunciou na terça-feira, 5, que terá em seu portfólio voos para São Paulo, começando já no ano que vem. O problema é que, para o público estrangeiro, vende a cidade como a “terra do samba, caipirinhas, praias, belas maravilhas naturais e rica história arquitetônica”.

New city, new country, new continent 🇧🇷

We’re so excited to be flying to São Paulo, Brazil. Home of samba, caipirinhas, beaches, beautiful natural wonders and rich architectural history. The first flights take off 13 May 2024 and go on sale in August. Viva! pic.twitter.com/dGOot4WvKf

— virginatlantic (@VirginAtlantic) June 5, 2023