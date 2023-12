Como será a cerimônia de posse de Javier Milei na Argentina

Neste domingo, 10 de dezembro, o economista Javier Milei será empossado como presidente da Argentina. O ultradireitista derrotou o candidato peronista Sérgio Massa no último dia 19 de novembro, e agora assume a Casa Rosada em uma cerimônia concorrida por figuras da direita mundial, como o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelensky, o primeiro ministro da Hungria, Viktor Orban, e o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família.

Os atos começam por volta das 11h, no centro de Buenos Aires. As cerimônias acontecem em um raio de 1 km em lugares emblemáticos de Buenos Aires: o Congresso Nacional, a Casa Rosada, a Catedral Metropolitana e o Teatro Colón.

Nesta manhã, Milei sai do hotel Libertador, seu QG de campanha, e segue ao Congresso Nacional. Lá, ele será recebido pela vice-presidente Cristina Kirchner e entrará no salão principal para fazer um breve juramento diante dos parlamentares — a partir deste momento, deixa de ser o presidente eleito para ser o novo presidente da Argentina.

Em seguida, receberá a faixa e o bastão presidenciais das mãos do atual presidente Alberto Fernández. O primeiro discurso de Milei não será feito aos Congressistas, e sim na parte de fora do Congresso, nas escadarias. O presidente eleito convocou seus apoiadores pelas redes sociais pedindo que seus eleitores fossem ao local portanto bandeiras argentinas. Segundo o ‘La Nacion’, 500 mil pessoas são esperadas neste ato. Por volta das 8h30, já havia grande concentração popular no local, trajados de camisas da Seleção Argentina e bandeiras, com gritos de “la casta tiene miedo” (a casta tem medo), um dos slogans de campanha do ultraliberal. O discurso fora do Congresso não é comum na Argentina.

Depois, subirá num carro conversível, acompanhado de sua irmã e coordenadora da campanha, Karina Milei. De lá, vão em direção à Casa Rosada. Às 14h, no salão branco, vai cumprimentar chefes de Estado e políticos convidados, como Jair Bolsonaro. Após uma foto oficial, receberá também o restante das delegações estrangeiras, onde deve estar o chanceler do governo brasileiro, Mauro Vieira, representante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cerimônia. Os presidente Luis Lacalle Pou (Uruguai), Gabriel Boric (Chile) e Santiago Peña (Paraguai) são alguns dos que estarão presentes. Entre os representantes da ultradireita mundial, estão o premiê da Hungria, Viktor Orbán, o ex-candidato presidencial chileno José Antonio Kast, o líder do partido espanhol Vox, Santiago Abascal, e o ministro de Segurança do governo de El Salvador, Gustavo Villatoro, enviado pelo presidente Nayib Bukele. Mais tarde, às 17h30, será o juramento dos seus novos ministros. Por volta das 19h, ele voltará à Catedral e participará de uma cerimônia inter-religiosa. O último ato do dia, por volta das 20h30, é um evento de gala noTeatro Colón, onde deve assistir à ópera "Madame Butterfly", uma história de amor e traição que termina em tragédia. Milei assistiu a mesma ópera no dia 18, um dia antes do segundo turno na Argentina. Na ocasião, foi vaiado por boa parte dos presentes.