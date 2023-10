Como pedir ajuda do governo brasileiro para sair de Israel?

11 out 2023, 15h08

11 out 2023, 15h08

O Ministério das Relações Exteriores continua a coordenar nesta quarta-feira, 11, uma operação para repatriar os cidadãos brasileiros na região dos ataques entre Israel e os terroristas do grupo Hamas. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv e o Escritório de Representação Brasileiro em Ramallah afirmaram que acompanham de perto o desenrolar do conflito.

Até esta terça-feira 10, o número de brasileiros que demonstraram interesse em ser repatriados ultrapassou 2.700, segundo o Palácio do Planalto. A maioria é composta por turistas.

Seguindo o protocolo que já havia sido informado, o Itamaraty vai acomodar os candidatos à repatriação em listas de prioridade. Em um primeiro momento, são priorizados os que moram no Brasil e não conseguiram, ou não têm os meios para comprar, passagens aéreas.

Para solicitar a repatriação, os nacionais devem acessar os canais disponibilizados pelo governo federal. O primeiro passo é preenchimento de um formulário online, por meio deste link. Mais informações podem ser obtidas no site da Embaixada do Brasil em Tel Aviv.

De acordo com o governo brasileiro, aqueles que estão no Ramallah, na Palestina, podem acessar o número +972 (59) 205 5510, e os que se encontram em Tel Aviv, em Israel, o telefone +972 (54) 803 5858, ambos pelos plantões consulares no WhatsApp.

No caso de um contato direto com o Ministério de Relações Exteriores, basta entrar em contato com o número +55 (61) 98260-0610.

A recomendação das autoridades brasileiras é que aqueles que possuam passagens em voos comerciais embarquem de volta para casa por conta própria, e os que aguardam o apoio do governo evitem movimentações desnecessárias pelo território em guerra.

O Itamaraty também informou nesta quarta-feira que o chanceler Mauro Vieira obteve apoio do Egito para promover a retirada dos nacionais que se encontram na Faixa de Gaza, sitiada pelo Hamas e principal alvo dos contra-ataques israelenses.

“Estou contando com o apoio egípcio e acredito que será uma saída para evacuar os brasileiros que se encontrarem nessa região, correndo risco. Dessa forma, ficarão a salvo no território egípcio,” disse Vieira, sem especificar os detalhes da operação de retirada.

Nesta madrugada, 211 brasileiros chegaram no primeiro voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para repatriar brasileiros da região de conflito entre Israel e palestinos. Também decolou nesta tarde o segundo avião da FAB na operação, com 214 passageiros – e quatro cachorros.

