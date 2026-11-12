Como affair número 2 de Jensen Huang ajudou a derrubar o CEO da Nvidia

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Jensen Huang renunciou ao cargo de CEO da Nvidia após um escândalo que o implicou em um caso extraconjugal com uma chinesa suspeita de espionagem para Pequim e, posteriormente, um segundo affair com uma funcionária. O caso causou a queda das ações da empresa, e Colette Kress assume como CEO interina. Descubra os detalhes da investigação.

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O CEO da Nvidia, Jensen Huang, renunciou ao cargo nesta quinta-feira, 12, após uma reunião do conselho da gigante americana de tecnologia para avaliar sua destituição, na esteira de um escândalo que o implicou em um caso extraconjugal com uma chinesa suspeita de fazer espionagem para Pequim. O caso fez as ações da empresa despencarem.

Colette Kress, que ocupava os cargos de vice-presidente executiva e diretora financeira da empresa, concordou em assumir o cargo de CEO interina, informou o conselho.

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“Colette ajudou a liderar a Nvidia durante um período de crescimento extraordinário e possui um profundo conhecimento de nossos negócios, clientes, operações e situação financeira”, escreveu membro do conselho de administração no comunicado.

“Continuaremos avançando no trabalho que tornou a Nvidia líder em computação acelerada e IA, e aproveitaremos as oportunidades que surgirem”, afirma a CEO interina Colette Kress. “Nosso foco continua sendo atender nossos clientes, parceiros, desenvolvedores e acionistas.”

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Segundo affair

No centro do escândalo que levou à renúncia de Huang está um relacionamento amoroso, revelado pelo jornal The New York Times no mês passado, com a empresária chinesa Alice Huang (sem parentesco). Segundo a publicação, autoridades americanas concluíram que ela atuava como espiã para a China, e teria usado o caso para obter informações privilegiadas sobre o executivo e a Nvidia.

O CEO e a empresária chinesa foram vistos juntos em diversas partes do mundo, jantando em restaurantes e participando de reuniões ao longo dos últimos anos. Alice Huang é executiva da Megaspeed, uma empresa de data centers sediada em Singapura que é cliente da Nvidia. Segundo a agência Bloomberg News, a companhia tem sido investigada sob a suspeita de contrabandear chips da big tech americana para a China, violando as restrições de exportação dos Estados Unidos, no contexto de uma acirrada corrida de IA entre as duas superpotências.

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Após as revelações, a Nvidia anunciou uma investigação interna, mas manteve o apoio ao seu chefe e cofundador. No último domingo, o conselho disse que mantinha confiança em Huang e sua equipe de liderança.

No entanto, a posição do CEO foi ainda mais fragilizada na quarta-feira 11, quando o New York Times revelou um segundo affair, desta vez com uma funcionária da empresa.

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Casado desde 1985, Jensen Huang também teria traído a esposa com Kimberly Powell, que ocupava o cargo de presidente da divisão de saúde da Nvidia. Segundo o jornal americano, os dois teriam sido flagrados em vídeo em um momento de intimidade em um hotel, durante uma conferência da empresa em março.

Pouco depois da nova bomba, o conselho da Nvidia, composto por 11 membros, realizou uma reunião de emergência sobre a potencial destituição de Huang, como apurou o jornal The Wall Street Journal. Imediatamente, o mercado começou a precificar a derrocada do CEO, fazendo as ações da empresa recuarem 8% nas negociações após o fechamento do mercado.

Diante de uma perspectiva muito concreta de perder o cargo, Huang parece ter optado pela saída mais honrosa. Quer dizer, a mais honrosa possível.