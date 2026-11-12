Conselho da Nvidia estuda demitir CEO Jensen Huang após escândalo, diz jornal

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O conselho de administração da Nvidia se reuniu para deliberar sobre a demissão do CEO Jensen Huang, após revelações de um caso com uma suposta espiã chinesa e outro relacionamento extraconjugal com uma funcionária. O escândalo já derrubou as ações da empresa e atraiu a atenção do FBI, levantando questões sobre o futuro da gigante de IA.

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O conselho de administração da Nvidia manteve uma reunião para decidir se demite o CEO da empresa, Jensen Huang, em meio ao escândalo que veio à tona depois que o executivo admitiu ter mantido um caso amoroso com uma chinesa suspeita de fazer espionagem para Pequim. O encontro, que teria acontecido na quarta-feira, veio à tona em reportagem do jornal americano The Wall Street Journal nesta quinta, 12.

Sua destituição seria uma reviravolta, depois que o conselho da Nvidia disse, no último domingo, que mantinha confiança em Huang e sua equipe de liderança. No entanto, o escândalo escalou em mais um grau na noite de quarta, após o jornal The New York Times, que relevou o affair com a suposta “espiã”, noticiar que ele teria mantido um outro relacionamento extraconjugal, desta vez com uma funcionária da empresa, Kimberly Powell. Ela ocupava o cargo de presidente da divisão de saúde da Nvidia e teria sido flagrada em vídeo em um momento de intimidade com Huang, em um hotel, durante uma conferência da empresa em março.

Baque financeiro

Com a notícia de que Huang pode ser demitido, as ações da gigante de chips de inteligência artificial (IA) caíram mais de 8% nas negociações após o fechamento do mercado. Caso o prejuízo se confirme, a Nvidia terá perdido cerca de US$ 685 bilhões (R$ 3,8 bilhões, na cotação atual) em valor de mercado desde que o conselho anunciou a abertura de uma investigação sobre o relacionamento do CEO com Alice Huang, empresária que estaria a serviço do governo chinês.

“O mercado começou a precificar a Nvidia sem o seu fundador como um desfecho provável, e não apenas como um risco remoto”, afirmou Armina Rosenberg, gestora de portfólio e cofundadora da Minotaur Capital, que detém ações da Nvidia.

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Segundo o estatuto da empresa, Huang pode ser destituído “com ou sem justa causa” por meio de votação da maioria dos membros do conselho de 11 membros; todos, com exceção de Huang, são considerados independentes.

Nesta semana, os conselheiros independentes contrataram o renomado escritório de advocacia Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para conduzir uma investigação “minuciosa e independente” sobre o caso, ao passo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o escândalo também caiu na mira do FBI. O mandatário, porém, manifestou apoio ao executivo, que ele descreveu como um “homem honrado”.

Sem herdeiro óbvio

A saída de Huang, que cofundou a Nvidia em 1993, deixaria um vácuo na liderança em um momento em que a corrida de IA entre os Estados Unidos e a China atinge seu auge.

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Ele não tem um sucessor óbvio e detém, pessoalmente, mais de 870 milhões de ações — cerca de 3,6% da empresa —, o que o torna a 13ª pessoa mais rica do mundo, segundo ranking da Bloomberg. Ao contrário de muitos de seus homólogos em outras big techs, Huang possui dezenas de subordinados diretos; trata-se de uma estrutura de gestão incomum que evidencia seu controle sobre a companhia.

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Todo o ecossistema de IA depende da empresa, que desenvolve chips avançados usados ​​para treinar modelos inteligentes e sustentar companhias como OpenAI, Anthropic e Google. A Nvidia é, ainda, uma das empresas mais valiosas do mundo, com um valor de mercado superior a US$ 4 trilhões.

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O affair

O New York Times noticiou o affair no mês passado, informando que as autoridades americanas concluíram que Alice Huang atuava como espiã para a China. Na ocasião, a Nvidia descreveu a relação de seu executivo com ela como “nada incomum ou inesperada”, acrescentando que “reuniões com clientes fazem parte do trabalho de um CEO; Jensen conversa com milhares de executivos de empresas clientes todos os anos”.

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Passados alguns dias, no último domingo 8, Huang admitiu em carta enviada a funcionários ter sido “infiel” à sua esposa, sem identificar a pessoa envolvida no relacionamento. Ele negou ter qualquer conhecimento de que a mulher supostamente trabalhasse para o governo chinês, segundo Trump.

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O CEO e a empresária chinesa foram vistos juntos em diversas partes do mundo, jantando em restaurantes e participando de reuniões ao longo dos últimos anos. Alice Huang é executiva da Megaspeed, uma empresa de data centers sediada em Singapura que utiliza chips da Nvidia.

Segundo a agência Bloomberg News, a companhia tem sido investigada sob a suspeita de contrabando de chips da Nvidia para a China, violando as restrições de exportação dos Estados Unidos.