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Conselho da Nvidia estuda demitir CEO Jensen Huang após escândalo, diz jornal

Ações da gigante dos chips de IA despencaram depois que o executivo admitiu ter mantido um caso com uma chinesa suspeita de espionagem para Pequim

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 09h20
Homem de costas com cabelo grisalho e óculos, ao lado de mulher sorridente com cabelo escuro e blusa rosa, ambos atrás de um vidro com ideogramas dourados
Alice Huang e Jensen Huang (AFP PHOTO/CTI via AFPTV/AFP)
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Conselho da Nvidia estuda demitir CEO Jensen Huang após escândalo, diz jornal Priorize VEJA no Google

O conselho de administração da Nvidia manteve uma reunião para decidir se demite o CEO da empresa, Jensen Huang, em meio ao escândalo que veio à tona depois que o executivo admitiu ter mantido um caso amoroso com uma chinesa suspeita de fazer espionagem para Pequim. O encontro, que teria acontecido na quarta-feira, veio à tona em reportagem do jornal americano The Wall Street Journal nesta quinta, 12.

Sua destituição seria uma reviravolta, depois que o conselho da Nvidia disse, no último domingo, que mantinha confiança em Huang e sua equipe de liderança. No entanto, o escândalo escalou em mais um grau na noite de quarta, após o jornal The New York Times, que relevou o affair com a suposta “espiã”, noticiar que ele teria mantido um outro relacionamento extraconjugal, desta vez com uma funcionária da empresa, Kimberly Powell. Ela ocupava o cargo de presidente da divisão de saúde da Nvidia e teria sido flagrada em vídeo em um momento de intimidade com Huang, em um hotel, durante uma conferência da empresa em março.

Baque financeiro

Com a notícia de que Huang pode ser demitido, as ações da gigante de chips de inteligência artificial (IA) caíram mais de 8% nas negociações após o fechamento do mercado. Caso o prejuízo se confirme, a Nvidia terá perdido cerca de US$ 685 bilhões (R$ 3,8 bilhões, na cotação atual) em valor de mercado desde que o conselho anunciou a abertura de uma investigação sobre o relacionamento do CEO com Alice Huang, empresária que estaria a serviço do governo chinês.

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“O mercado começou a precificar a Nvidia sem o seu fundador como um desfecho provável, e não apenas como um risco remoto”, afirmou Armina Rosenberg, gestora de portfólio e cofundadora da Minotaur Capital, que detém ações da Nvidia.

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Segundo o estatuto da empresa, Huang pode ser destituído “com ou sem justa causa” por meio de votação da maioria dos membros do conselho de 11 membros; todos, com exceção de Huang, são considerados independentes.

Nesta semana, os conselheiros independentes contrataram o renomado escritório de advocacia Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para conduzir uma investigação “minuciosa e independente” sobre o caso, ao passo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o escândalo também caiu na mira do FBI. O mandatário, porém, manifestou apoio ao executivo, que ele descreveu como um “homem honrado”.

Sem herdeiro óbvio

A saída de Huang, que cofundou a Nvidia em 1993, deixaria um vácuo na liderança em um momento em que a corrida de IA entre os Estados Unidos e a China atinge seu auge.

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Ele não tem um sucessor óbvio e detém, pessoalmente, mais de 870 milhões de ações — cerca de 3,6% da empresa —, o que o torna a 13ª pessoa mais rica do mundo, segundo ranking da Bloomberg. Ao contrário de muitos de seus homólogos em outras big techs, Huang possui dezenas de subordinados diretos; trata-se de uma estrutura de gestão incomum que evidencia seu controle sobre a companhia.

+ Amizade entre Trump e CEO da Nvidia ganha holofotes em meio a suspeitas de espionagem

Todo o ecossistema de IA depende da empresa, que desenvolve chips avançados usados ​​para treinar modelos inteligentes e sustentar companhias como OpenAI, Anthropic e Google. A Nvidia é, ainda, uma das empresas mais valiosas do mundo, com um valor de mercado superior a US$ 4 trilhões.

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O affair

O New York Times noticiou o affair no mês passado, informando que as autoridades americanas concluíram que Alice Huang atuava como espiã para a China. Na ocasião, a Nvidia descreveu a relação de seu executivo com ela como “nada incomum ou inesperada”, acrescentando que “reuniões com clientes fazem parte do trabalho de um CEO; Jensen conversa com milhares de executivos de empresas clientes todos os anos”.

+ Quem é Alice Huang, chinesa suspeita de espionagem no centro do escândalo da Nvidia

Passados alguns dias, no último domingo 8, Huang admitiu em carta enviada a funcionários ter sido “infiel” à sua esposa, sem identificar a pessoa envolvida no relacionamento. Ele negou ter qualquer conhecimento de que a mulher supostamente trabalhasse para o governo chinês, segundo Trump.

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O CEO e a empresária chinesa foram vistos juntos em diversas partes do mundo, jantando em restaurantes e participando de reuniões ao longo dos últimos anos. Alice Huang é executiva da Megaspeed, uma empresa de data centers sediada em Singapura que utiliza chips da Nvidia.

Segundo a agência Bloomberg News, a companhia tem sido investigada sob a suspeita de contrabando de chips da Nvidia para a China, violando as restrições de exportação dos Estados Unidos.

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