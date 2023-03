Comentarista da BBC é afastado após criticar políticas anti-imigratórias

Gary Lineker, comentarista do popular programa esportivo do Reino Unido “Match of the Day”, foi afastado da BBC após polêmica envolvendo uma proposta anti-imigratória radical do governo britânico.

Em seu Twitter, o ex-jogador da seleção inglesa criticou o projeto para barrar a entrada de pessoas no Reino Unido em botes através do Canal da Mancha, prometendo deportar rapidamente imigrantes ilegais de volta a seus países de origem ou para um outro país considerado seguro, como a Ruanda.

“Isso é apenas uma política imensamente cruel direcionada às pessoas mais vulneráveis com um linguajar que não difere do usado pela Alemanha nos anos 1930”, afirmou Lineker.

Os conservadores então rechaçaram o comentarista, argumentando que ele havia ferido o princípio de imparcialidade da BBC. Pouco tempo depois, a emissora estatal anunciou o afastamento do ex-jogador “até que haja um entendimento e uma posição clara sobre seu uso de redes sociais”.

A reação foi imediata. O partido trabalhista publicou uma nota dizendo que o posicionamento da BBC é “agressão à liberdade de expressão”. Colegas de profissão de Lineker anunciaram que não vão participar do “Match of the Day” neste sábado em solidariedade ao comentarista. Ídolo do Manchester United, Gary Neville também ficou do lado do ex-jogador e postou “que isso é o que acontece quando se enfrenta os conservadores e o sistema”.