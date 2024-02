Com pautas quentes, Lula se reúne com chefe da diplomacia dos EUA

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chefe da diplomacia do país, se reuniu nesta quarta-feira, 21, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro prometia ser quente, com pontos de discordância entre Brasília e Washington, como o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, e por ocorrer em meio a uma crise diplomática com Israel, aliado próximo dos americanos, após o petista comparar as ações de Tel Aviv em Gaza com o Holocausto.

Blinken chegou a Brasília na noite de terça-feira 20, dando largada à viagem que também o levará ao Rio, para o encontro dos chanceleres do G20, grupo das maiores economias do mundo, e à Argentina, para uma reunião com o presidente Javier Milei.

Segundo o Departamento de Estado americano, Lula e Blinken devem tratar de assuntos bilaterais e globais, e o secretário pretende demonstrar o apoio dos Estados Unidos à presidência inédita do Brasil no G20. Além disso, neste ano, os países celebram 200 anos de relações diplomáticas.

Durante a visita, Blinken vai “reafirmar nosso interesse mútuo [do Brasil e dos Estados Unidos] em garantir a paz internacional, reconhecer os direitos dos trabalhadores, promover a igualdade racial e acabar com o desflorestamento”, disse o Departamento de Estado, mas espera-se que aborde o atrito diplomático entre Brasília e Tel Aviv.

Brasil-EUA

Esta será a primeira visita de Blinken como secretário de Estado ao país. As relações entre os Estados Unidos e o Brasil melhoraram após Jair Bolsonaro (PL) deixar o poder, dada a incompatibilidade entre ele e Biden – o ex-presidente brasileiro era mais próximo ideologicamente do republicano Donald Trump.

No entanto, o presidente americano, Joe Biden, nunca veio ao país desde que assumiu a Casa Branca, em 2021, apesar dos convites do Planalto. Uma das primeiras visitas de Estado de Lula, no ano passado, foi a Washington – lá, ele e Biden focaram no que tem em comum, como o combate às mudanças climáticas e a defesa da democracia. Desta vez, o petista pode ser confrontado com temas de discordância.

A questão venezuelana

Os Estados Unidos, no ano passado, decidiram suspender temporariamente as sanções sobre o setor energético da Venezuela como parte de um acordo que previa a libertação de presos políticos pelo regime de Nicolás Maduro e também como um incentivo para a realização de eleições livres e justas. Alguns presos foram soltos, no entanto, o líder venezuelano não retirou restrições contra candidatos opositores, ainda impedidos de figurarem nas urnas, o que levou Washington a retomar o bloqueio econômico.

Na última sexta-feira, 16, o secretário de Estado adjunto para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Brian Nichols, afirmou que o Brasil tem “importantes laços e conexões com as autoridades de Maduro e é capaz de lhes enviar mensagens-chave”.

Lula, porém, permanece em silêncio diante dos obstáculos impostos a opositores por Maduro, que, pelo andar da carruagem, deve vencer as eleições previstas para o segundo semestre deste ano. O petista já disse que a ditadura venezuelana é uma “narrativa” construída.

Aliado na América Latina

Também esperava-se que Blinken falasse com o Brasil sobre o apoio ao Haiti, que enfrenta uma grave crise humanitária e de segurança. A comunidade internacional luta para formar uma força policial multinacional, que ficaria sob comando do Quênia, para lidar com o país tomado por gangues.

Em dezembro passado, Blinken conversou com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, sobre o assunto. Os diplomatas discutiram o apoio à Missão Multinacional de Segurança no Haiti. Em outubro, as Nações Unidas chancelaram o envio de uma força ao país, liderada pelo Quênia, para cooperar com a polícia nacional.

Briga diplomática com Israel

A reunião entre Lula e Blinken ocorre em meio a uma crise diplomática entre Brasil e Israel, desencadeada por uma fala em que Lula comparou as ações militares israelenses contra os palestinos em Gaza ao Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus durante o regime nazista de Adolf Hitler. “Sabe, o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”, disse o presidente brasileiro.

Em resposta, na segunda-feira 19, o governo israelense declarou o presidente Lula persona non grata e convocou o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, para uma reprimenda. O que costuma ser uma etapa do balé diplomático geralmente confinada às chancelarias virou espécie de espetáculo, já que o ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, escolheu o museu do Holocausto Yad Vashem como cenário incomum do encontro. Ele mostrou o nome de seus avós no livro das vítimas, a infindável compilação dos que morreram de tantas formas diferentes.

Depois disso, o governo Lula chamou Meyer de volta ao Brasil, como adiantou o Itamaraty a VEJA na segunda-feira. A desocupação do posto em Tel Aviv tem objetivo de fazer “consultas”, segundo um funcionário ligado à diplomacia brasileira disse à reportagem, mas sugere um agravamento do impasse diplomático entre Brasil e Israel, já recheado de tensão. O Itamaraty também anunciou na segunda-feira que convocou o embaixador israelense em Brasília, Daniel Zonshine, para comparecer a uma reunião com o chanceler Mauro Vieira.

Na terça-feira, Katz deu sinal de que a briga está longe do fim. Numa postagem no X, antigo Twitter, o chanceler israelense subiu o tom com Lula e exigiu uma retratação por sua fala, que qualificou como “promíscua, delirante”, além de “um cuspe no rosto dos judeus brasileiros”. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, devolveu: disse que os comentários de Katz foram “inaceitáveis”, “mentirosos” e “vergonhosos para a história diplomática de Israel”.

O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, declarou nesta terça que os Estados Unidos “obviamente discordam” das críticas do mandatário brasileiro.

“Fomos bastante claros que não acreditamos que um genocídio ocorreu em Gaza. Queremos ver o conflito encerrado quando for possível. Queremos ver o aumento de ajuda humanitária para civis em Gaza. Mas não concordamos com esses comentários”, declarou Miller.