A primeira reunião do fórum de negócios do G20 sob presidência do Brasil

Com o Brasil presidindo o G20, a CNI, que comanda o fórum de engajamento mais influente do grupo, o Business 20, fará a primeira reunião do ano no dia 29 de janeiro, no Rio de Janeiro, com 450 empresários.

O evento de abertura do B20 Brasil vai reunir autoridades de governo e CEOs de grandes empresas brasileiras e estrangeiras. Haverá, ainda, participantes de diversos segmentos da indústria como o cientista político e presidente da Eurasia, Ian Bremmer, especializado em política externa dos EUA, estados em transição e risco político global; o presidente do Fórum Econômico Mundial, Børge Brende; o chair do B20 Brasil, Dan Ioschpe; o sherpa do G20, embaixador Mauricio Lyrio; e a coordenadora da Trilha de Finanças do G20, Tatiana Rosito.

Durante o evento, serão apresentados a agenda do G20 e os objetivos do B20. Também serão discutidas estratégias para promover o desenvolvimento social e econômico inclusivo e voltadas à inovação e produtividade.

Depois do evento de abertura, os trabalhos do B20 Brasil acontecem virtualmente em cada uma das sete forças-tarefas e do conselho de ação.

Liderados por executivos brasileiros, os grupos são formados por empresários do Brasil e estrangeiros que vão se dedicar aos debates e propostas dentro dos seguintes temas: Comércio e Investimento, Finanças e Infraestrutura, Emprego e Educação, Transição Energética e Clima, Transformação Digital, Integridade e Compliance, Sistemas Alimentares Sustentáveis e Agricultura, além do Conselho de ação Mulheres, Diversidade e Inclusão em Negócios.

