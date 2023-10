Com mais de 1.000 mortos, Bangladesh tem pior surto de dengue da história

Mais de 1.000 pessoas morreram de dengue no pior surto já registado em Bangladesh, segundo dados oficiais do país divulgados na segunda-feira 2. De acordo com autoridades, o aumento das temperaturas devido às mudanças climáticas impulsionou a propagação da doença, com um número crescente de casos fora de centros urbanos pela primeira vez.

Desde janeiro, 1.017 pessoas morreram no país devido à doença transmitida por mosquitos, incluindo mais de 100 crianças. De acordo com dados da Direção Geral de Serviços de Saúde de Bangladesh, o número de infecções ultrapassou 208 mil.

Embora a dengue seja endêmica no país do Sul da Ásia, com pico entre julho e setembro (época das monções), o aumento de casos neste ano começou muito mais cedo, no final de abril. Cientistas dizem que uma estação prolongada de monções, com temperaturas mais altas e chuvas mais fortes e irregulares, criou condições ideais de reprodução do Aedes aegypti.

As mortes causadas pelo surto são quase quatro vezes maiores do que no ano passado, quando 281 pessoas morreram. Só em setembro, houve mais de 79.600 casos notificados e 396 mortes registradas. Esse fluxo de pacientes sobrecarregou o sistema de saúde do país e os hospitais enfrentaram falta de leitos e médicos.

Há também uma preocupação crescente com a possibilidade do surto continuar nos próximos meses. No ano passado, os casos de dengue só atingiram o pico em outubro, e a maioria das mortes foram registradas em novembro.

Além disso, o problema também parece estar chegando ao interior do país. Em 2022, os surtos ainda ficaram relativamente restritos a centros urbanos densamente povoados, como a capital Dhaka, onde vivem mais de 20 milhões de pessoas. Porém, neste ano, as infecções se espalharam rapidamente por todos os distritos do país, incluindo áreas rurais.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que sua agência está apoiando o governo e as autoridades de Bangladesh “para fortalecer a vigilância, a capacidade laboratorial, a gestão clínica, o controle de vetores, a comunicação de riscos e o envolvimento da comunidade”. Especialistas locais defendem que a dengue deve ser uma prioridade e pedem para as autoridades se concentrarem em medidas de prevenção.

A tendência é que surtos de dengue tornem-se cada vez mais comuns em todo o mundo, à medida que o planeta aquece devido à queima de combustíveis fósseis. O número global de casos de dengue já aumentou oito vezes nas últimas duas décadas, de acordo com a OMS.

Neste ano, a dengue também atingiu severamente a América do Sul, onde o Peru luta contra o pior surto já registrado. Casos na Flórida levaram autoridades a colocar vários condados do estado americano em alerta. Na Ásia, um aumento nos casos atingiu o Sri Lanka, a Tailândia e a Malásia, entre outros países. E países da África Subsaariana, como o Chade, também relataram surtos.

